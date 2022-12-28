https://ria.ru/20221228/evropa-1841983501.html

СМИ: конфликт на Украине продемонстрировал зависимость Европы от США

СМИ: конфликт на Украине продемонстрировал зависимость Европы от США - РИА Новости, 28.12.2022

СМИ: конфликт на Украине продемонстрировал зависимость Европы от США

Конфликт на Украине продемонстрировал зависимость европейских стран от мнения США, пишет американская газета Wall Street Journal. Издание отмечает, что Европа... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:24

2022-12-28T17:24

2022-12-28T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал зависимость европейских стран от мнения США, пишет американская газета Wall Street Journal. Издание отмечает, что Европа никогда не была настолько едина против России, но также она и никогда не была настолько зависима от США. Как пишет газета, в течение многих лет страны Европы не могли найти консенсуса по поводу отношения к российскому лидеру. При этом после начала специальной военной операции на Украине, по утверждению газеты, разногласий стало меньше. "Но, несмотря на широкий консенсус (в странах) от Португалии до Польши, все европейские союзники оказываются в воздушном потоке Вашингтона, реагируя на курс, заданный администрацией (американского президента Джо) Байдена", - отмечает издание. По его мнению, несмотря на то, что лидеры ЕС пообещали Украине уже миллиарды долларов, они все еще должны "считывать намеки", исходящие от Вашингтона, по стратегии на ближайшие месяцы: о том, сколько помощи должен получать Киев, сколько вооружения отправлять опасно для эскалации, на какие компромиссы Украина может пойти. "Все военные усилия являются сложным оркестром, но им руководят из Вашингтона", - заявила газете директор аналитического центра "Карнеги Европа" Роза Балфур. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221227/evropa-1841444520.html

https://ria.ru/20221226/velikobritaniya-1841230036.html

украина

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, евросоюз, ситуация в днр и лнр