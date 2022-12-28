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Эксперты рассказали о главной проблеме российского фармрынка в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022
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Эксперты рассказали о главной проблеме российского фармрынка в 2023 году
Эксперты рассказали о главной проблеме российского фармрынка в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022
Эксперты рассказали о главной проблеме российского фармрынка в 2023 году
Главной проблемой для отечественного фармацевтического рынка в 2023 году будет уход иностранных производителей, и, как следствие, нехватка зарубежных продуктов, РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T06:44
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россия
афк "система"
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Главной проблемой для отечественного фармацевтического рынка в 2023 году будет уход иностранных производителей, и, как следствие, нехватка зарубежных продуктов, поделились мнением с РИА Новости опрошенные эксперты. Он пояснил, что речь идет о современных моноклональных антителах, биологических и химических препаратах, противоонкологической терапии, вакцинах и других продуктах. По словам эксперта, чтобы закрыть эти потребности, фармпроизводителям "нужно будет сделать упор на отечественные разработки и трансфер технологий производства необходимых рынку препаратов". Генеральный директор R&amp;D лаборатории "Система-БиоТех" (входит в АФК "Система") Артем Сиразутдинов согласен с Метовым. "Основным вызовом для российского рынка медицинских исследований, спрос на которые будет активно расти, в 2023 году станет уход иностранных производителей диагностических реагентов, комплектующих и оборудования, использовавшихся отечественными лабораториями и клиниками", - отмечает он. "Уверен, что 2023 год определит направление и перспективы развития отечественной фарминдустрии на многие годы вперед, от всех этих процессов выиграет система здравоохранения и пациенты", - заключил Метов.
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россия, афк "система"
Россия, АФК "Система"
06:44 28.12.2022
 
Эксперты рассказали о главной проблеме российского фармрынка в 2023 году

Эксперты: проблемой фармрынка в России в 2023 году будет нехватка зарубежных продуктов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фармацевт в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Главной проблемой для отечественного фармацевтического рынка в 2023 году будет уход иностранных производителей, и, как следствие, нехватка зарубежных продуктов, поделились мнением с РИА Новости опрошенные эксперты.
"В 2023 году Россия как никогда будет нуждаться во многих фармацевтических продуктах, которые заменили бы те, что поставлялись крупными международными фармкомпаниями, ушедшими с рынка", - заявил гендиректор российской фармацевтической компании "Фарм Эйд" Азамат Метов.
Он пояснил, что речь идет о современных моноклональных антителах, биологических и химических препаратах, противоонкологической терапии, вакцинах и других продуктах. По словам эксперта, чтобы закрыть эти потребности, фармпроизводителям "нужно будет сделать упор на отечественные разработки и трансфер технологий производства необходимых рынку препаратов".
Генеральный директор R&D лаборатории "Система-БиоТех" (входит в АФК "Система") Артем Сиразутдинов согласен с Метовым. "Основным вызовом для российского рынка медицинских исследований, спрос на которые будет активно расти, в 2023 году станет уход иностранных производителей диагностических реагентов, комплектующих и оборудования, использовавшихся отечественными лабораториями и клиниками", - отмечает он.
"Уверен, что 2023 год определит направление и перспективы развития отечественной фарминдустрии на многие годы вперед, от всех этих процессов выиграет система здравоохранения и пациенты", - заключил Метов.
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