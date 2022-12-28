https://ria.ru/20221228/eksperty-1841797443.html

Эксперты рассказали о главной проблеме российского фармрынка в 2023 году

Эксперты рассказали о главной проблеме российского фармрынка в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2022

Эксперты рассказали о главной проблеме российского фармрынка в 2023 году

Главной проблемой для отечественного фармацевтического рынка в 2023 году будет уход иностранных производителей, и, как следствие, нехватка зарубежных продуктов, РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T06:44

2022-12-28T06:44

2022-12-28T06:44

россия

афк "система"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/23/1562522371_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cc490a33d26c55ffc7867c6e17dc47a.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Главной проблемой для отечественного фармацевтического рынка в 2023 году будет уход иностранных производителей, и, как следствие, нехватка зарубежных продуктов, поделились мнением с РИА Новости опрошенные эксперты. Он пояснил, что речь идет о современных моноклональных антителах, биологических и химических препаратах, противоонкологической терапии, вакцинах и других продуктах. По словам эксперта, чтобы закрыть эти потребности, фармпроизводителям "нужно будет сделать упор на отечественные разработки и трансфер технологий производства необходимых рынку препаратов". Генеральный директор R&D лаборатории "Система-БиоТех" (входит в АФК "Система") Артем Сиразутдинов согласен с Метовым. "Основным вызовом для российского рынка медицинских исследований, спрос на которые будет активно расти, в 2023 году станет уход иностранных производителей диагностических реагентов, комплектующих и оборудования, использовавшихся отечественными лабораториями и клиниками", - отмечает он. "Уверен, что 2023 год определит направление и перспективы развития отечественной фарминдустрии на многие годы вперед, от всех этих процессов выиграет система здравоохранения и пациенты", - заключил Метов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/sanktsii-1839159562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, афк "система"