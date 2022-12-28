22:39 28.12.2022 (обновлено: 23:49 28.12.2022)
В Германии заявили о невозможности поставить экономику России на колени
Deutschlandfunk: санкции Запада не поставят экономику России на колени в 2023 году
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская экономика, вопреки прогнозам европейских и американских экспертов, хорошо себя показывает в условиях санкций, говорится в материале, опубликованном на сайте радиостанции Deutschlandfunk.
"Все прогнозы сходятся в том, что и в 2023 году санкции не поставят на колени российскую экономику", — пишет Deutschlandfunk со ссылкой на аналитику Deutsche Bank и МВФ.
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По мнению экспертов, причина устойчивости российской финансовой системы в высоких ценах на энергоносители на мировых рынках, что позволило Москве заработать даже при снижении объемов экспорта.
Еще один фактор — присутствие западных компаний на российском рынке. "Лишь некоторые покинули страну, но большинство остались", а кто-то продал бизнес местным предпринимателям, отметили немцы. Также дефицита зарубежного товара на полках магазинов удается избежать благодаря смене поставщиков и параллельному импорту.
После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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