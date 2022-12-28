https://ria.ru/20221228/ekonomika-1842056445.html

В Германии заявили о невозможности поставить экономику России на колени

В Германии заявили о невозможности поставить экономику России на колени - РИА Новости, 28.12.2022

В Германии заявили о невозможности поставить экономику России на колени

Российская экономика, вопреки прогнозам европейских и американских экспертов, хорошо себя показывает в условиях санкций, говорится в материале, опубликованном... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:39

2022-12-28T22:39

2022-12-28T23:49

экономика

россия

германия

мвф

deutsche bank

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российская экономика, вопреки прогнозам европейских и американских экспертов, хорошо себя показывает в условиях санкций, говорится в материале, опубликованном на сайте радиостанции Deutschlandfunk."Все прогнозы сходятся в том, что и в 2023 году санкции не поставят на колени российскую экономику", — пишет Deutschlandfunk со ссылкой на аналитику Deutsche Bank и МВФ.По мнению экспертов, причина устойчивости российской финансовой системы в высоких ценах на энергоносители на мировых рынках, что позволило Москве заработать даже при снижении объемов экспорта.Еще один фактор — присутствие западных компаний на российском рынке. "Лишь некоторые покинули страну, но большинство остались", а кто-то продал бизнес местным предпринимателям, отметили немцы. Также дефицита зарубежного товара на полках магазинов удается избежать благодаря смене поставщиков и параллельному импорту.После начала специальной военной операции на Украине США и их союзники по НАТО усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и самих Штатах. Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221226/sanktsii-1841449309.html

https://ria.ru/20221226/dollar-1841267808.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, россия, германия, мвф, deutsche bank , цены на нефть