08:30 28.12.2022 (обновлено: 10:35 28.12.2022)
Орешкин увидел позитивный импульс для российской экономики
Орешкин: российская экономическая динамика в начале года может серьезно ускориться
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В начале следующего года российскую экономику ждет позитивный импульс, за которым последует серьезное ускорение экономической динамики, заявил помощник президента Максим Орешкин интервью телеканалу РБК.
Он отметил, что год заканчивается с инфляцией ниже целевого уровня, а внутренний спрос не такой сильный — в декабре его номинальный рост составил примерно пять процентов.
"Но что очень важно, есть предпосылки для того, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться", — сказал помощник президента.
По его словам, это связано со значительным нереализованным потенциалом денежной массы. Так, с начала года она увеличилась примерно на 20 процентов, или 13 триллионов рублей. Причем основной рост пришелся на счета предприятий — прирост рублевых остатков составляет восемь триллионов рублей.
Это довольно большой объем средств, но в экономику он пока не идет, подчеркнул Орешкин.
"Он сейчас шаг за шагом начнет приходить в экономику — через рост заработных плат, через новые инвестиции, через пополнение запасов. Это даст хороший импульс в начале следующего года", — уверен помощник президента.
В этом году Россия столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали жесткого сценария: например, Центробанк в апреле прогнозировал обвал экономики на восемь-десять процентов, а Минэкономразвития — на 7,8 процента. Однако фактическое снижение оказалось ниже этих ожиданий, и власти начали улучшать прогнозы. По оценке Минэкономразвития, ВВП за 2022 год снизится на 2,9 процента, а в 2023-м ожидается снижение около 0,8 процента. Причем, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, оно может оказаться еще ниже — около нуля.
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