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В Татарстане открылся театральный комплекс "Джалиль" - РИА Новости, 28.12.2022
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В Татарстане открылся театральный комплекс "Джалиль"
В Татарстане открылся театральный комплекс "Джалиль" - РИА Новости, 28.12.2022
В Татарстане открылся театральный комплекс "Джалиль"
Театральный комплекс "Джалиль", в котором разместился театр юного зрителя, открылся в Нижнекамске после реконструкции в рамках нацпроекта "Культура", сообщает... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:06
2022-12-28T17:06
республика татарстан
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
россия
культура
фарид мухаметшин
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КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Театральный комплекс "Джалиль", в котором разместился театр юного зрителя, открылся в Нижнекамске после реконструкции в рамках нацпроекта "Культура", сообщает министерство культуры Татарстана. "Реконструкция здания театра осуществлялось в рамках национального проекта "Культура". В церемонии открытия приняли участие председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова", - говорится в сообщении. После реконструкции основное здание театра включает большой и малый зрительные залы, парадную-ресепшн, вестибюль с гардеробной, арт-кафе (коворкинг зона), креативное общественное пространство (арт-холл), комнату матери и ребенка. Также помимо основного здания у театра появилась пристройка, где разместились гримерки, склад для объемных декораций, столярный и пошивочный цеха, костюмерная, постирочная, сушильная, бутафорская, репетиционный зал, кабинеты специалистов. В подвальном помещении нового здания предусмотрен склад реквизита и театральной техники. "Открытие обновленного современного здания театра никого не может оставить равнодушным. Это событие не только городского, а республиканского масштаба… Новый очаг культуры в Нижнекамске имеет огромное духовное, воспитательное значение. В этом городе как нигде ярко проявляется творческий дух жителей всех национальностей. Я признателен руководству города, министерству культуры республики, всем строителям и проектировщикам, артистам и зрителям за общий настрой и осуществление многолетней мечты нижнекамцев", - сказал Мухаметшин на церемонии открытия театрального комплекса. Театральный комплекс "Джалиль" - второе новое здание для театра в Татарстане в этом году. 1 сентября в Набережных Челнах торжественно открылось новое здание русского драматического театра "Мастеровые", построенное в рамках федеральной государственной программы "Развитие культуры".
https://ria.ru/20221228/pirotekhnika-1841807129.html
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нижнекамск, республика татарстан (татарстан), россия, культура, фарид мухаметшин
Республика Татарстан, Нижнекамск, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Культура, Фарид Мухаметшин
17:06 28.12.2022
 
В Татарстане открылся театральный комплекс "Джалиль"

В Нижнекамске после реконструкции открылся театральный комплекс "Джалиль"

© Fotolia / ElnurМужчина с масками во время выступления
Мужчина с масками во время выступления - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Fotolia / Elnur
Мужчина с масками во время выступления. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Театральный комплекс "Джалиль", в котором разместился театр юного зрителя, открылся в Нижнекамске после реконструкции в рамках нацпроекта "Культура", сообщает министерство культуры Татарстана.
"Реконструкция здания театра осуществлялось в рамках национального проекта "Культура". В церемонии открытия приняли участие председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова", - говорится в сообщении.
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В Татарстане организовали более тысячи площадок для запуска пиротехники
После реконструкции основное здание театра включает большой и малый зрительные залы, парадную-ресепшн, вестибюль с гардеробной, арт-кафе (коворкинг зона), креативное общественное пространство (арт-холл), комнату матери и ребенка.
Также помимо основного здания у театра появилась пристройка, где разместились гримерки, склад для объемных декораций, столярный и пошивочный цеха, костюмерная, постирочная, сушильная, бутафорская, репетиционный зал, кабинеты специалистов. В подвальном помещении нового здания предусмотрен склад реквизита и театральной техники.
"Открытие обновленного современного здания театра никого не может оставить равнодушным. Это событие не только городского, а республиканского масштаба… Новый очаг культуры в Нижнекамске имеет огромное духовное, воспитательное значение. В этом городе как нигде ярко проявляется творческий дух жителей всех национальностей. Я признателен руководству города, министерству культуры республики, всем строителям и проектировщикам, артистам и зрителям за общий настрой и осуществление многолетней мечты нижнекамцев", - сказал Мухаметшин на церемонии открытия театрального комплекса.
Театральный комплекс "Джалиль" - второе новое здание для театра в Татарстане в этом году. 1 сентября в Набережных Челнах торжественно открылось новое здание русского драматического театра "Мастеровые", построенное в рамках федеральной государственной программы "Развитие культуры".
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Республика ТатарстанНижнекамскРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияКультураФарид Мухаметшин
 
 
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