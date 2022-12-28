https://ria.ru/20221228/dzhalil-1841975913.html

В Татарстане открылся театральный комплекс "Джалиль"

В Татарстане открылся театральный комплекс "Джалиль" - РИА Новости, 28.12.2022

В Татарстане открылся театральный комплекс "Джалиль"

Театральный комплекс "Джалиль", в котором разместился театр юного зрителя, открылся в Нижнекамске после реконструкции в рамках нацпроекта "Культура", сообщает... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T17:06

2022-12-28T17:06

2022-12-28T17:06

республика татарстан

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

россия

культура

фарид мухаметшин

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КАЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Театральный комплекс "Джалиль", в котором разместился театр юного зрителя, открылся в Нижнекамске после реконструкции в рамках нацпроекта "Культура", сообщает министерство культуры Татарстана. "Реконструкция здания театра осуществлялось в рамках национального проекта "Культура". В церемонии открытия приняли участие председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова", - говорится в сообщении. После реконструкции основное здание театра включает большой и малый зрительные залы, парадную-ресепшн, вестибюль с гардеробной, арт-кафе (коворкинг зона), креативное общественное пространство (арт-холл), комнату матери и ребенка. Также помимо основного здания у театра появилась пристройка, где разместились гримерки, склад для объемных декораций, столярный и пошивочный цеха, костюмерная, постирочная, сушильная, бутафорская, репетиционный зал, кабинеты специалистов. В подвальном помещении нового здания предусмотрен склад реквизита и театральной техники. "Открытие обновленного современного здания театра никого не может оставить равнодушным. Это событие не только городского, а республиканского масштаба… Новый очаг культуры в Нижнекамске имеет огромное духовное, воспитательное значение. В этом городе как нигде ярко проявляется творческий дух жителей всех национальностей. Я признателен руководству города, министерству культуры республики, всем строителям и проектировщикам, артистам и зрителям за общий настрой и осуществление многолетней мечты нижнекамцев", - сказал Мухаметшин на церемонии открытия театрального комплекса. Театральный комплекс "Джалиль" - второе новое здание для театра в Татарстане в этом году. 1 сентября в Набережных Челнах торжественно открылось новое здание русского драматического театра "Мастеровые", построенное в рамках федеральной государственной программы "Развитие культуры".

https://ria.ru/20221228/pirotekhnika-1841807129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижнекамск, республика татарстан (татарстан), россия, культура, фарид мухаметшин