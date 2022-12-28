https://ria.ru/20221228/dtp-1842062736.html
СК начал проверку после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека
СК начал проверку после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека - РИА Новости, 28.12.2022
СК начал проверку после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека
Следователи начали проверку после ДТП на трассе в окрестностях города Энгельса Саратовской области, в результате которого четыре человека, включая ребенка,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:29
2022-12-28T23:29
2022-12-28T23:29
происшествия
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП на трассе в окрестностях города Энгельса Саратовской области, в результате которого четыре человека, включая ребенка, погибли, еще один человек пострадал, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили, что автомобиль ВАЗ-2106 и грузовик Ford столкнулись около 17.00 (16.00 мск) на подъезде к Энгельсу, в результате водитель легковушки 1982 года рождения, две его пассажирки и ребенок от полученных травм скончались. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, среди четырех погибших есть шестилетний ребенок, а еще один человек в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. "По факту ДТП, в результате которого погибли четверо граждан, проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 28 декабря 2022 года в вечернее время 40-летний водитель, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на фуру с прицепом, двигаясь на автоподъезде к городу Энгельсу. В результате ДТП погибли водитель и его родственники, в том числе его пятилетний сын. Еще один гражданин, находившийся в легковом автомобиле, был госпитализирован в медицинское учреждение, водитель грузового автомобиля не пострадал", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном на сайте СУСК, запечатлено, что следователь проводит осмотр места ДТП, где сейчас идет снегопад, поврежденная фура стоит у обочины дороги, а легковой автомобиль находится в кювете. Прокуратура региона сообщила в Telegram-канале, что по поручению прокурора области Сергея Филипенко надзорное ведомство взяло на контроль ход проведения и результаты процессуальной проверки. Уточняется, что, по предварительным данным, ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, энгельс, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, ford motor
Происшествия, Авто, Энгельс, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Ford Motor
СК начал проверку после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека
СК начал проверку после ДТП в Энгельсе, в котором погибли трое взрослых и ребенок
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости.
Следователи начали проверку после ДТП на трассе в окрестностях города Энгельса Саратовской области, в результате которого четыре человека, включая ребенка, погибли, еще один человек пострадал, сообщило региональное управление СК РФ
.
Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили, что автомобиль ВАЗ-2106 и грузовик Ford столкнулись около 17.00 (16.00 мск) на подъезде к Энгельсу, в результате водитель легковушки 1982 года рождения, две его пассажирки и ребенок от полученных травм скончались. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, среди четырех погибших есть шестилетний ребенок, а еще один человек в крайне тяжелом состоянии госпитализирован.
"По факту ДТП, в результате которого погибли четверо граждан, проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 28 декабря 2022 года в вечернее время 40-летний водитель, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на фуру с прицепом, двигаясь на автоподъезде к городу Энгельсу. В результате ДТП погибли водитель и его родственники, в том числе его пятилетний сын. Еще один гражданин, находившийся в легковом автомобиле, был госпитализирован в медицинское учреждение, водитель грузового автомобиля не пострадал", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном на сайте СУСК, запечатлено, что следователь проводит осмотр места ДТП, где сейчас идет снегопад, поврежденная фура стоит у обочины дороги, а легковой автомобиль находится в кювете.
Прокуратура региона сообщила в Telegram-канале, что по поручению прокурора области Сергея Филипенко надзорное ведомство взяло на контроль ход проведения и результаты процессуальной проверки. Уточняется, что, по предварительным данным, ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз.