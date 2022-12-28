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СК начал проверку после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека - РИА Новости, 28.12.2022
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СК начал проверку после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека
СК начал проверку после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека - РИА Новости, 28.12.2022
СК начал проверку после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека
Следователи начали проверку после ДТП на трассе в окрестностях города Энгельса Саратовской области, в результате которого четыре человека, включая ребенка,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:29
2022-12-28T23:29
происшествия
авто
энгельс
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
ford motor
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП на трассе в окрестностях города Энгельса Саратовской области, в результате которого четыре человека, включая ребенка, погибли, еще один человек пострадал, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили, что автомобиль ВАЗ-2106 и грузовик Ford столкнулись около 17.00 (16.00 мск) на подъезде к Энгельсу, в результате водитель легковушки 1982 года рождения, две его пассажирки и ребенок от полученных травм скончались. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, среди четырех погибших есть шестилетний ребенок, а еще один человек в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. "По факту ДТП, в результате которого погибли четверо граждан, проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 28 декабря 2022 года в вечернее время 40-летний водитель, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на фуру с прицепом, двигаясь на автоподъезде к городу Энгельсу. В результате ДТП погибли водитель и его родственники, в том числе его пятилетний сын. Еще один гражданин, находившийся в легковом автомобиле, был госпитализирован в медицинское учреждение, водитель грузового автомобиля не пострадал", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном на сайте СУСК, запечатлено, что следователь проводит осмотр места ДТП, где сейчас идет снегопад, поврежденная фура стоит у обочины дороги, а легковой автомобиль находится в кювете. Прокуратура региона сообщила в Telegram-канале, что по поручению прокурора области Сергея Филипенко надзорное ведомство взяло на контроль ход проведения и результаты процессуальной проверки. Уточняется, что, по предварительным данным, ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз.
https://ria.ru/20221228/dtp-1842030067.html
энгельс
саратовская область
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происшествия, авто, энгельс, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, ford motor
Происшествия, Авто, Энгельс, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Ford Motor
23:29 28.12.2022
 
СК начал проверку после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека

СК начал проверку после ДТП в Энгельсе, в котором погибли трое взрослых и ребенок

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП на трассе в окрестностях города Энгельса Саратовской области, в результате которого четыре человека, включая ребенка, погибли, еще один человек пострадал, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили, что автомобиль ВАЗ-2106 и грузовик Ford столкнулись около 17.00 (16.00 мск) на подъезде к Энгельсу, в результате водитель легковушки 1982 года рождения, две его пассажирки и ребенок от полученных травм скончались. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, среди четырех погибших есть шестилетний ребенок, а еще один человек в крайне тяжелом состоянии госпитализирован.
"По факту ДТП, в результате которого погибли четверо граждан, проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 28 декабря 2022 года в вечернее время 40-летний водитель, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на фуру с прицепом, двигаясь на автоподъезде к городу Энгельсу. В результате ДТП погибли водитель и его родственники, в том числе его пятилетний сын. Еще один гражданин, находившийся в легковом автомобиле, был госпитализирован в медицинское учреждение, водитель грузового автомобиля не пострадал", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном на сайте СУСК, запечатлено, что следователь проводит осмотр места ДТП, где сейчас идет снегопад, поврежденная фура стоит у обочины дороги, а легковой автомобиль находится в кювете.
Прокуратура региона сообщила в Telegram-канале, что по поручению прокурора области Сергея Филипенко надзорное ведомство взяло на контроль ход проведения и результаты процессуальной проверки. Уточняется, что, по предварительным данным, ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз.
На месте ДТП в Стародубском районе Брянской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 19:19
В Брянской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом
 
ПроисшествияАвтоЭнгельсСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФFord Motor
 
 
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