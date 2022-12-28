https://ria.ru/20221228/dtp-1841880705.html
В аварии с грузовиком на трассе в Омской области погибла женщина
В аварии с грузовиком на трассе в Омской области погибла женщина - РИА Новости, 28.12.2022
В аварии с грузовиком на трассе в Омской области погибла женщина
В результате аварии на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области погибла женщина, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T13:05
2022-12-28T13:05
2022-12-28T13:05
происшествия
авто
омская область
россия
москаленский район
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ОМСК, 28 дек - РИА Новости. В результате аварии на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области погибла женщина, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Отмечается, что ДТП произошло сегодня, около 7.20 (4.20 мск). О случившемся в ОМВД России по Москаленскому району сообщили очевидцы. Сотрудники полиции, прибыли на место и обнаружили, что водитель автомобиля Volkswagen двигался по трассе в сторону города Исилькуля Омской области. "В районе 703 километра водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen, женщина, скончалась на месте происшествия", - пояснили в пресс-службе. Личность погибшей устанавливается, ее документы пока не найдены. Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20221228/dtp-1841846096.html
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происшествия, авто, омская область, россия, москаленский район
Происшествия, Авто, Омская область, Россия, Москаленский район
В аварии с грузовиком на трассе в Омской области погибла женщина
На трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области в ДТП с грузовиком погибла женщина