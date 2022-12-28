https://ria.ru/20221228/dtp-1841880705.html

В аварии с грузовиком на трассе в Омской области погибла женщина

В аварии с грузовиком на трассе в Омской области погибла женщина - РИА Новости, 28.12.2022

В аварии с грузовиком на трассе в Омской области погибла женщина

В результате аварии на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области погибла женщина, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T13:05

2022-12-28T13:05

2022-12-28T13:05

происшествия

авто

омская область

россия

москаленский район

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ОМСК, 28 дек - РИА Новости. В результате аварии на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области погибла женщина, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Отмечается, что ДТП произошло сегодня, около 7.20 (4.20 мск). О случившемся в ОМВД России по Москаленскому району сообщили очевидцы. Сотрудники полиции, прибыли на место и обнаружили, что водитель автомобиля Volkswagen двигался по трассе в сторону города Исилькуля Омской области. "В районе 703 километра водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen, женщина, скончалась на месте происшествия", - пояснили в пресс-службе. Личность погибшей устанавливается, ее документы пока не найдены. Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20221228/dtp-1841846096.html

омская область

россия

москаленский район

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происшествия, авто, омская область, россия, москаленский район