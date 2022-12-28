https://ria.ru/20221228/dtp-1841824214.html

В Барнауле восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем

В Барнауле восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем - РИА Новости, 28.12.2022

В Барнауле восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем

Восемь человек, в том числе ребёнок, пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Барнауле, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Алтайского... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:19

2022-12-28T10:19

2022-12-28T10:19

происшествия

барнаул

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БАРНАУЛ, 28 дек - РИА Новости. Восемь человек, в том числе ребёнок, пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Барнауле, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Алтайского края. Ранее со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Алтайскому краю сообщалось, что авария произошла в 12.32 по местному (8.32 мск), есть пострадавшие, но сколько - официальных данных нет. "На место происшествия выехал прокурор города Барнаула Максим Маковеев. По поручению прокурора Алтайского края организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", - отметила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

https://ria.ru/20221227/dtp-1841601632.html

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происшествия, барнаул, алтайский край, дтп, россия