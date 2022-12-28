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В Барнауле восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем - РИА Новости, 28.12.2022
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В Барнауле восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем
В Барнауле восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем - РИА Новости, 28.12.2022
В Барнауле восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем
Восемь человек, в том числе ребёнок, пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Барнауле, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Алтайского... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:19
2022-12-28T10:19
происшествия
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алтайский край
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БАРНАУЛ, 28 дек - РИА Новости. Восемь человек, в том числе ребёнок, пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Барнауле, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Алтайского края. Ранее со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Алтайскому краю сообщалось, что авария произошла в 12.32 по местному (8.32 мск), есть пострадавшие, но сколько - официальных данных нет. "На место происшествия выехал прокурор города Барнаула Максим Маковеев. По поручению прокурора Алтайского края организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", - отметила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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происшествия, барнаул, алтайский край, дтп, россия
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, ДТП, Россия
10:19 28.12.2022
 
В Барнауле восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем

Источник: восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Барнауле

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 28 дек - РИА Новости. Восемь человек, в том числе ребёнок, пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Барнауле, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Алтайского края.
"При столкновении автобуса и трамвая на пересечении улиц Аванесова - Ломоносова в Барнауле пострадали восемь человек, в том числе ребёнок", - заявил источник.
Ранее со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Алтайскому краю сообщалось, что авария произошла в 12.32 по местному (8.32 мск), есть пострадавшие, но сколько - официальных данных нет.
"На место происшествия выехал прокурор города Барнаула Максим Маковеев. По поручению прокурора Алтайского края организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения", - отметила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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