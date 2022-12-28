https://ria.ru/20221228/dsnv-1842040899.html

Лавров назвал позицию США по возобновлению инспекций ДСНВ не очень честной

Лавров назвал позицию США по возобновлению инспекций ДСНВ не очень честной - РИА Новости, 28.12.2022

Лавров назвал позицию США по возобновлению инспекций ДСНВ не очень честной

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал не очень честной позицию США по возобновлению инспекций в рамках Договора о СНВ. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:32

2022-12-28T20:32

2022-12-28T20:37

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал не очень честной позицию США по возобновлению инспекций в рамках Договора о СНВ.Министр напомнил, что в преамбуле к договору говорится, что стороны признают неразрывную связь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Также там есть указание, что эта связь не просто есть, а имеет решающее значение для будущих разговоров о сокращении стратегических вооружений, указал Лавров."Мы привлекаем их внимание к тому, что наша Государственная дума при ратификации договора сделала заявление о том, что без упоминания тесной неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями ратификация была бы невозможна. Поэтому это не какая-то прелюдия к чему-то, не имеющая большого значения, а это юридический факт. Конечно, они разрушают это обязательство тоже. Глобальная противоракетная оборона выстраивается по периметру и наших границ, и китайских границ" , - сказал министр в программе "Большая игра" на Первом канале."Все разговоры о том, что "не беспокойтесь, это все против Ирана и КНДР" ушли в прошлое, никто об этом уже даже не вспоминает, открыто декларируется, что противоракетная система должна помогать сдерживать Россию, Китай и так далее", - отметил он.К тому же, отметил он, санкции серьезно осложнили наши возможности осуществлять встречные инспекции с технической точки зрения."Им очень хочется эти инспекции, и они направляют нам сигналы, звонят представители Совета национальной безопасности, очень хотят это все возобновить. Мы просто цитируем этот договор, в преамбуле этого договора сказано, что, я сейчас не помню дословно, но там сказано, что "США и РФ, отношения нового типа, основанные на взаимном доверии, на взаимном уважении, на сотрудничестве" и многое-многое другое. Сейчас это все перечёркнуто США. Мы названы практически врагом, никакого доверия не существует, и нам они об этом прямо говорят", - заявил министр.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20221228/sanktsii-1841890786.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, сергей лавров, россия, иран