Рейтинг@Mail.ru
Французам начали выдавать талоны на дрова - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/drova-1841799984.html
Французам начали выдавать талоны на дрова
Французам начали выдавать талоны на дрова - РИА Новости, 28.12.2022
Французам начали выдавать талоны на дрова
Французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать чеки на сумму от 50 до 200, пишет французское издание Ouest France. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T07:22
2022-12-28T09:19
в мире
украина
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766229054_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b9e831f825e1a2213aa6b0f18815e784.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать чеки на сумму от 50 до 200, пишет французское издание Ouest France."Эта мера принята правительством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом затрат на электроэнергию", — говорится в статье.Талон можно получить при предъявлении именного счета (или справки для домохозяйств с коллективным отоплением), подтверждающего покупку дров на минимальную сумму 50 евро. Размер помощи будет зависеть от дохода заявителей и их семейного положения, сообщает издание.По оценкам французских властей, талоны смогут получить порядка 70 процентов (из примерно 2,6 миллиона) домохозяйств, отапливающихся дровами.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221218/energokrizis-1839592498.html
https://ria.ru/20221225/krizis-1841189596.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766229054_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_791fcebaf84f54482d1732044f154e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа
В мире, Украина, Россия, Европа
07:22 28.12.2022 (обновлено: 09:19 28.12.2022)
 
Французам начали выдавать талоны на дрова

Ouest France: французы начали получать талоны на дрова из-за роста цен на энергию

© Depositphotos.com / welcomiaКамин
Камин - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Depositphotos.com / welcomia
Камин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать чеки на сумму от 50 до 200, пишет французское издание Ouest France.
"Эта мера принята правительством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом затрат на электроэнергию", — говорится в статье.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 20:59
Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса
Талон можно получить при предъявлении именного счета (или справки для домохозяйств с коллективным отоплением), подтверждающего покупку дров на минимальную сумму 50 евро. Размер помощи будет зависеть от дохода заявителей и их семейного положения, сообщает издание.

"При чуть более высоком доходе будет выписан талон на сумму 100 евро. Только состоятельные или очень обеспеченные семьи не будут иметь на это права", — уточняет Ouest France.

По оценкам французских властей, талоны смогут получить порядка 70 процентов (из примерно 2,6 миллиона) домохозяйств, отапливающихся дровами.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Король Испании Филипп VI - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 11:47
Король Испании Филипп VI назвал причиной энергокризиса конфликт на Украине
 
В миреУкраинаРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала