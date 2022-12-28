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Французам начали выдавать талоны на дрова
Французам начали выдавать талоны на дрова - РИА Новости, 28.12.2022
Французам начали выдавать талоны на дрова
Французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать чеки на сумму от 50 до 200, пишет французское издание Ouest France. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T07:22
2022-12-28T07:22
2022-12-28T09:19
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать чеки на сумму от 50 до 200, пишет французское издание Ouest France."Эта мера принята правительством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом затрат на электроэнергию", — говорится в статье.Талон можно получить при предъявлении именного счета (или справки для домохозяйств с коллективным отоплением), подтверждающего покупку дров на минимальную сумму 50 евро. Размер помощи будет зависеть от дохода заявителей и их семейного положения, сообщает издание.По оценкам французских властей, талоны смогут получить порядка 70 процентов (из примерно 2,6 миллиона) домохозяйств, отапливающихся дровами.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, украина, россия, европа
В мире, Украина, Россия, Европа
07:22 28.12.2022 (обновлено: 09:19 28.12.2022)
Французам начали выдавать талоны на дрова
Ouest France: французы начали получать талоны на дрова из-за роста цен на энергию
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Французам, которые отапливают дома дровами, с 27 декабря начали выдавать чеки на сумму от 50 до 200, пишет французское издание Ouest France
.
"Эта мера принята правительством, чтобы помочь французским домохозяйствам справиться с резким ростом затрат на электроэнергию", — говорится в статье.
Талон можно получить при предъявлении именного счета (или справки для домохозяйств с коллективным отоплением), подтверждающего покупку дров на минимальную сумму 50 евро. Размер помощи будет зависеть от дохода заявителей и их семейного положения, сообщает издание.
"При чуть более высоком доходе будет выписан талон на сумму 100 евро. Только состоятельные или очень обеспеченные семьи не будут иметь на это права", — уточняет Ouest France.
По оценкам французских властей, талоны смогут получить порядка 70 процентов (из примерно 2,6 миллиона) домохозяйств, отапливающихся дровами.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.