https://ria.ru/20221228/drony-1841827512.html

Министр обороны Южной Кореи извинился за инцидент с дронами КНДР

Министр обороны Южной Кореи извинился за инцидент с дронами КНДР - РИА Новости, 28.12.2022

Министр обороны Южной Кореи извинился за инцидент с дронами КНДР

Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп принес извинения за неспособность армии сбить пять северокорейских беспилотников, которые нарушили воздушное... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:34

2022-12-28T10:34

2022-12-28T10:34

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

сеул

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СЕУЛ, 28 дек – РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп принес извинения за неспособность армии сбить пять северокорейских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Южной Кореи в понедельник, передает агентство Ренхап. "Я хотел бы сказать, что приношу извинения гражданам за результат операции, проведенной в ответ на провокацию беспилотников Северной Кореи", - заявил министр в ходе заседания комитета по национальной обороне в парламенте. Ли Чжон Соп также отверг предположения СМИ о том, что один из пяти беспилотников КНДР мог долететь до центрального района Сеула Енсан, где находится офис президента и министерство обороны. Министр уверил, что дрон не мог долететь до этого района и военные могут подтвердить это по данным устройств слежения. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи в понедельник утром. По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения дронов. Южнокорейские военные проводили операцию пять часов, с вертолетов выпустили по беспилотникам около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны, которые частично вернулись в Северную Корею, частично пропали с радаров. Четыре из пяти беспилотников КНДР проникли на территорию Южной Кореи с западной стороны острова Канхвадо и оставались в том же районе. Военные Южной Кореи предполагают, что они были нужны для отвлечения внимания. После они исчезли с радаров военных и более не появлялись. Еще один пятый беспилотник проник через границу в районе между Кимпхо и Пхачжу и спустился вплоть до северной границы столичной агломерации Сеула, после чего вернулся в КНДР. По данным некоторых СМИ Южной Кореи, он мог спуститься даже до центрального района Сеула Енсан, где расположена новая президентская администрация страны. Сеул в ответ отправил пилотируемые и беспилотные разведывательные средства и технику в прилегающие районы Северной Кореи к северу от военной демаркационной линии (межкорейской границы – ред), где те произвели в том числе съемку основной военной инфраструктуры КНДР.

https://ria.ru/20221227/koreya-1841595824.html

https://ria.ru/20221226/zasedanie-1841398803.html

южная корея

кндр (северная корея)

сеул

пхеньян

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, кндр (северная корея), сеул, пхеньян