22:09 28.12.2022 (обновлено: 23:36 28.12.2022)
ВСУ повредили в Донецке здания школы и Пенсионного фонда
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении школы и Пенсионного фонда при обстреле ВСУ
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. В Донецке при обстреле со стороны украинских войск получили повреждения здания школы и отделения Пенсионного фонда, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Поступают сведения о последствиях обстрела Куйбышевского района. Получили повреждения здания школы № 60 и районного Пенсионного фонда. Есть пострадавшие, их анкетные данные устанавливаются", — написал он.
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Уточняется, что обстрелу также подверглись жилые дома и продуктовый магазин.
"Проезжал мимо, услышал звук, что начало где-то ложиться. Попало по машине, повылетали стекла. Запаниковал, не знал, что делать, поэтому находился в машине. Но, слава Богу, повезло, что хоть жив остался", — рассказал корреспонденту РИА Новости местный житель.
"Проезжал мимо, услышал звук, что начало где-то ложиться. Попало по машине, повылетали стекла. Запаниковал, не знал, что делать, поэтому находился в машине. Но, слава Богу, повезло, что хоть жив остался", — рассказал корреспонденту РИА Новости местный житель.
Ранее в среду представительство Донецкой Народной Республике в СЦКК сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, во время которого по городу выпустили 16 ракет. В результате атаки погибла мирная жительница, два человека получили ранения.
В течение всего дня украинские военные несколько раз также наносили удары по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам города.
При обстреле столицы ДНР украинские боевики в основном используют снаряды калибра 155 миллиметров, которые применяют страны НАТО. Так, США поставили ВСУ дальнобойные гаубицы M777 этого калибра. Украинские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
С 24 февраля проходит военная спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.