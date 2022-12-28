Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повредили в Донецке здания школы и Пенсионного фонда - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/donetsk-1842052926.html
ВСУ повредили в Донецке здания школы и Пенсионного фонда
ВСУ повредили в Донецке здания школы и Пенсионного фонда - РИА Новости, 28.12.2022
ВСУ повредили в Донецке здания школы и Пенсионного фонда
В Донецке при обстреле со стороны украинских войск получили повреждения здания школы и отделения Пенсионного фонда, есть пострадавшие, сообщил мэр города... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T22:09
2022-12-28T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
донецк
украина
донецкая народная республика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842045317_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9d750ab688b8c513408b124e90b22d2.jpg
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. В Донецке при обстреле со стороны украинских войск получили повреждения здания школы и отделения Пенсионного фонда, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."Поступают сведения о последствиях обстрела Куйбышевского района. Получили повреждения здания школы № 60 и районного Пенсионного фонда. Есть пострадавшие, их анкетные данные устанавливаются", — написал он.Уточняется, что обстрелу также подверглись жилые дома и продуктовый магазин."Проезжал мимо, услышал звук, что начало где-то ложиться. Попало по машине, повылетали стекла. Запаниковал, не знал, что делать, поэтому находился в машине. Но, слава Богу, повезло, что хоть жив остался", — рассказал корреспонденту РИА Новости местный житель.Ранее в среду представительство Донецкой Народной Республике в СЦКК сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, во время которого по городу выпустили 16 ракет. В результате атаки погибла мирная жительница, два человека получили ранения.В течение всего дня украинские военные несколько раз также наносили удары по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам города.При обстреле столицы ДНР украинские боевики в основном используют снаряды калибра 155 миллиметров, которые применяют страны НАТО. Так, США поставили ВСУ дальнобойные гаубицы M777 этого калибра. Украинские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.С 24 февраля проходит военная спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html
куйбышевский район
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела украинскими войсками Донецка из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО, повреждены здания школы и пенсионного фонда, есть пострадавшие и один погибший.
2022-12-28T22:09
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842045317_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2444eaab050692293ee059033303a1cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецк, украина, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Куйбышевский район, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
22:09 28.12.2022 (обновлено: 23:36 28.12.2022)
 
ВСУ повредили в Донецке здания школы и Пенсионного фонда

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении школы и Пенсионного фонда при обстреле ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. В Донецке при обстреле со стороны украинских войск получили повреждения здания школы и отделения Пенсионного фонда, есть пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Поступают сведения о последствиях обстрела Куйбышевского района. Получили повреждения здания школы № 60 и районного Пенсионного фонда. Есть пострадавшие, их анкетные данные устанавливаются", — написал он.
Военнослужащие России возле автомобиля Общероссийского народного фронта (ОНФ) с гуманитарной помощью на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 08:00
"Заявок очень много". Кто и как помогает фронту
Уточняется, что обстрелу также подверглись жилые дома и продуктовый магазин.

"Проезжал мимо, услышал звук, что начало где-то ложиться. Попало по машине, повылетали стекла. Запаниковал, не знал, что делать, поэтому находился в машине. Но, слава Богу, повезло, что хоть жив остался", — рассказал корреспонденту РИА Новости местный житель.
Ранее в среду представительство Донецкой Народной Республике в СЦКК сообщило об обстреле Донецка с применением РСЗО, во время которого по городу выпустили 16 ракет. В результате атаки погибла мирная жительница, два человека получили ранения.
В течение всего дня украинские военные несколько раз также наносили удары по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам города.
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Это как ядерное оружие". Что Украина выпросила у Пентагона
При обстреле столицы ДНР украинские боевики в основном используют снаряды калибра 155 миллиметров, которые применяют страны НАТО. Так, США поставили ВСУ дальнобойные гаубицы M777 этого калибра. Украинские войска также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
С 24 февраля проходит военная спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Куйбышевский районДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала