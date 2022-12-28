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Украинские войска снова выпустили ракеты по Донецку

Украинские войска снова выпустили ракеты по Донецку - РИА Новости, 28.12.2022

Украинские войска снова выпустили ракеты по Донецку

Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка 15 ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:40

2022-12-28T16:40

2022-12-28T16:43

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка 15 ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район