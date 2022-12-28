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Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 28.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:37
2022-12-28T10:37
2022-12-28T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
украина
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221227/spetsoperatsiya-1841686978.html
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в мире, донецк, петровский район, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Украина
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра