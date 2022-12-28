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ВСУ выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО - РИА Новости, 28.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО
Украинские войска в 19.15 мск выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T19:40
2022-12-28T19:40
2022-12-28T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 19.15 мск выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.15-19.17 - населенный пункт Орловка – город Донецк: выпущено 16 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО и пострадавший район пока не сообщаются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела украинскими войсками Донецка из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО, повреждены здания школы и пенсионного фонда, есть пострадавшие и один погибший.
2022-12-28T19:40
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
19:40 28.12.2022 (обновлено: 21:33 28.12.2022)
ВСУ выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО