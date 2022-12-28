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ВСУ выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО - РИА Новости, 28.12.2022

ВСУ выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО

Украинские войска в 19.15 мск выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:40

2022-12-28T19:40

2022-12-28T21:33

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска в 19.15 мск выпустили по Донецку 16 ракет из РСЗО, сообщило в среду представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.15-19.17 - населенный пункт Орловка – город Донецк: выпущено 16 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО и пострадавший район пока не сообщаются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела украинскими войсками Донецка из РСЗО Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО, повреждены здания школы и пенсионного фонда, есть пострадавшие и один погибший. 2022-12-28T19:40 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк