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Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствует канал диалога
Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствует канал диалога - РИА Новости, 28.12.2022
Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствует канал диалога
Военные РФ и США поддерживают контакты, это хорошо и полезно, но как такового канала диалога между Москвой и Вашингтоном нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:35
2022-12-28T20:35
2022-12-28T20:35
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Военные РФ и США поддерживают контакты, это хорошо и полезно, но как такового канала диалога между Москвой и Вашингтоном нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас нет канала диалога. Американские военные говорят, что периодически (председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк) Милли звонит генералу (начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию) Герасимову. (Министр обороны США Ллойд - ред.) Остин общался с (министром обороны РФ Сергеем) Шойгу пару раз за это время. Это хорошо, это полезно. Но все ограничивается тем, что надо быть осторожнее. Вот так, если обобщенно", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.Последний разговор Шойгу и Остина состоялся в конце октября по инициативе американской стороны. Шеф Пентагона в разговоре с российским министром подтвердил ценность продолжения контактов.
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в мире, сергей лавров, россия, сша, москва, министерство обороны сша
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Москва, Министерство обороны США
Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствует канал диалога
Лавров: военные США и России поддерживают контакты, но канала диалога между странами нет