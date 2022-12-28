https://ria.ru/20221228/dialog-1842041500.html

Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствует канал диалога

Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствует канал диалога - РИА Новости, 28.12.2022

Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствует канал диалога

Военные РФ и США поддерживают контакты, это хорошо и полезно, но как такового канала диалога между Москвой и Вашингтоном нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:35

2022-12-28T20:35

2022-12-28T20:35

в мире

сергей лавров

россия

сша

москва

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Военные РФ и США поддерживают контакты, это хорошо и полезно, но как такового канала диалога между Москвой и Вашингтоном нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас нет канала диалога. Американские военные говорят, что периодически (председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк) Милли звонит генералу (начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию) Герасимову. (Министр обороны США Ллойд - ред.) Остин общался с (министром обороны РФ Сергеем) Шойгу пару раз за это время. Это хорошо, это полезно. Но все ограничивается тем, что надо быть осторожнее. Вот так, если обобщенно", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.Последний разговор Шойгу и Остина состоялся в конце октября по инициативе американской стороны. Шеф Пентагона в разговоре с российским министром подтвердил ценность продолжения контактов.

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, россия, сша, москва, министерство обороны сша