https://ria.ru/20221228/chuychenko-1841649077.html
Чуйченко: против иностранного влияния есть необходимая законодательная база
Чуйченко: против иностранного влияния есть необходимая законодательная база - РИА Новости, 28.12.2022
Чуйченко: против иностранного влияния есть необходимая законодательная база
Министр юстиции России Константин Чуйченко рассказал РИА Новости о работе сотрудников министерства в четырех новых регионах, о том, сколько адвокатов и... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:00
2022-12-28T11:00
2022-12-28T11:00
интервью
константин чуйченко
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная нотариальная палата
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841647899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc07f3b6f626892b44133740521dfe31.jpg
Министр юстиции России Константин Чуйченко рассказал РИА Новости о работе сотрудников министерства в четырех новых регионах, о том, сколько адвокатов и нотариусов будет работать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также о том, какие направления деятельности Минюст будет развивать в 2023 году, и когда ожидать принятия закона о ресоциализации осужденных.– Константин Анатольевич, 2022 год выдался непростым. В условиях продолжающейся специальной военной операции, санкционного давления и внешнеполитической обстановки наша страна столкнулась с серьезными вызовами. Расскажите, как изменилась работа Минюста в новых реалиях?– Министерство юстиции продолжает работать исходя из своей миссии: защита прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона и укрепление государственности.В уходящем году наша страна в условиях специальной военной операции выдерживает еще и давление, связанное с рядом так называемых гибридных войн, которые ведутся недружественными государствами. Во-первых, это экономические санкции. И здесь по линии гражданского законодательства Минюст совместно с профильными ведомствами выступил с рядом инициатив, защищающих отечественный бизнес и отечественных производителей.В частности, в правительство нами представлен законопроект, который предусматривает установление для российских физических и юридических лиц временных особенностей применения Гражданского кодекса РФ, которые регулируют вопросы прекращения обязательств и ответственности за их нарушения. Законопроект направлен на нивелирование последствий, вызванных незаконными с точки зрения международного права действиями иностранных государств и международных организаций в связи с введением ограничительных мер в отношении российских компаний и предпринимателей.Также Минюст разработал изменения в Гражданский кодекс РФ. Этот законопроект направлен на расширение возможностей правовой защиты субъектов гражданского оборота, не исполнивших обязательства по договору в силу существенного изменения обстоятельств. Этим законопроектом предполагается установить возможность в судебном порядке признать обязательство измененным или прекращенным с момента, определенного судом.Во-вторых, это НКО. В сфере некоммерческого сектора мы также учитываем реалии международных отношений, новые вызовы и угрозы обществу и государству. В этом году успешно начали работать единый закон и вся нормативная база, которые регулируют выявление и деятельность иностранных агентов. Считаю необходимым противостоять и принимать соответствующие правовые меры в адрес тех, кто стремится нанести урон и подорвать стабильность в российском гражданском обществе. Для защиты от иностранного влияния у нас есть необходимая законодательная база, которая постоянно совершенствуется.– Минюст России уже присутствует на новых территориях. Как работа сейчас там проводится сотрудниками министерства?– Да, действительно, в конце октября 2022 года в структуре Минюста России созданы четыре управления: в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В настоящее время продолжается работа по формированию структур и кадровому укомплектованию, назначены исполняющие обязанности глав управлений. Их сотрудники проходят учебные стажировки у нас в центральном аппарате. Кроме того, активно ведется работа по созданию на новых территориях подведомственных министерству судебно-экспертных учреждений.Кроме того, недавно были завершены экзамены для адвокатов и нотариусов на знание российского законодательства. По итогам экзаменов 414 человек принесли присягу и получили статус адвоката. Им также выданы удостоверения адвокатов РФ. Теперь они смогут полноценно принимать участие в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда. Во всех новых регионах проведены собрания по созданию адвокатских палат, готовятся документы для их государственной регистрации.Специалистами министерства и представителями Федеральной нотариальной палаты также были проведены квалификационные экзамены для желающих заниматься профессиональной деятельностью в качестве российских нотариусов. Нотариальные палаты будут сформированы после издания законов соответствующих субъектов, определяющих пределы нотариальных округов и количество должностей нотариусов, а также наделения лиц, сдавших квалификационный экзамен, полномочиями нотариусов.По линии оказания бесплатной юридической помощи Минюстом России была развернута работа совместно с администрациями регионов, куда прибывают эвакуированные жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Украины. Так, с февраля 2022 года проведено уже более 326 тысяч консультаций, в том числе с выездами в пункты временного размещения эвакуированных граждан с использованием специальных автомобилей – юридических мобильных офисов.Для эвакуированных граждан нотариусами совершено почти 276 тысяч нотариальных действий. В основном это освидетельствование верности копий документов, подлинности подписи переводчика, удостоверение доверенностей.В свою очередь, сотрудники госюрбюро осуществляют не только индивидуальные консультации, но и общие мероприятия, отвечая на наиболее актуальные вопросы граждан, касающиеся, в первую очередь, оформления вида на жительство и гражданства, предоставления статуса беженцев, истребования документов, трудоустройства, условий предоставления пенсионных и социальных выплат.– Как в дальнейшем планируется развивать это направление работы Минюста – бесплатная юридическая помощь?– В 2022 году мы продолжили совместно с регионами расширять сеть государственных юридических бюро, которые должны появиться в каждом регионе. Сейчас они созданы и функционируют в 38 регионах. В них трудится порядка 600 человек. Для сравнения – адвокатов в системе около 10 тысяч. При этом именно госюрбюро являются лидерами по оказанию бесплатной юридической помощи.Стоит отметить и работу мобильных офисов госюрбюро. Специальные автомобили для выездных консультаций показывают свою эффективность по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, находящимся в труднодоступных и отдаленных от регионального центра местностях. Всего на данный момент регионам передано 53 автомобиля, включая ДНР и ЛНР.Что касается цифровизации, то 20 декабря мы дали старт информационной системе "Правовая помощь" в 10 пилотных регионах. Это Республика Татарстан, Краснодарский край, Кемеровская, Иркутская, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области.Порталом сможет воспользоваться любой гражданин для получения актуальной правовой информации. Те, кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи, смогут связаться с квалифицированными, проверенными юристами и получить консультации, в том числе дистанционно.– Сейчас в Госдуме проходит рассмотрение разработанный Минюстом проект федерального закона о пробации. Какие цели у этой законодательной инициативы?– Система пробации создается в нашей стране впервые. Осужденным, выходящим на свободу, будет оказано содействие в трудоустройстве, получении образования, медицинской помощи, пенсионного обеспечения, социальных услуг, консультировании по социально-правовым вопросам. Например, специалисты будут помогать искать родственников, налаживать прочие социальные связи. Эффективность пробации будет оцениваться по уровню снижения рецидивной преступности, который в настоящее время на наш взгляд недопустимо высок. Мы очень надеемся, что этот прорывной законопроект будет принят в начале следующего года.Отдельно Минюст совместно со ФСИН России, предпринимательским сообществом и регионами продолжает развивать сеть исправцентров, где трудятся осужденные к принудительным работам. В 2022 году количество мест в таких центрах увеличилось до 37 тысяч, через два года надеемся выйти к цифре в 80 тысяч.– Вы неоднократно говорили о планах по созданию учреждений объединенного типа. Здесь есть какие-то подвижки?– Да, реализация пилотного проекта учреждения объединенного типа в Калужской области начнется в 2023 году. Сейчас заканчивается процесс оформления прав на землю. Этот объект сосредоточит в себе исправительные учреждения и следственный изолятор с общим лимитом наполнения три тысячи мест. Будут модернизированы технологии в сфере обеспечения режима и развития производства. В таком учреждении также должны быть все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов и общественников.Следует отметить хорошую транспортную доступность участка, и в то же время отдаленность от городской инфраструктуры, школ и социальных учреждений. Напомню, сейчас СИЗО в Калуге располагается в центре города в здании постройки XVIII века.– Не так давно Минюст объявил о начале реформирования системы судебной экспертизы в России. Что уже сделано в этом направлении?– В ближайшее время планируем доработать проект федерального закона "О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Его главная новелла – регулирование профессиональной деятельности судебного эксперта, в том числе работающего в системе негосударственной экспертизы. Это позволит добиться объективности и высокого качества проводимых экспертиз, и, как следствие, уменьшить сроки предварительного расследования и судопроизводства.В этом году мы обеспечили присутствие судебно-экспертных учреждений Минюста России на территории каждого субъекта Российской Федерации. Это или самостоятельная лаборатория, или филиал. В дальнейшем нужно сделать так, чтобы до 2026 года в каждом регионе заработала полноценная с точки зрения инфраструктуры лаборатория судебной экспертизы.Также ведется подготовка проекта "Концепция развития судебно-экспертных учреждений Минюста России на период до 2030 года".По инициативе Минюста, специалистами Российского федерального центра судебной экспертизы и преподавателями Всероссийского государственного университета юстиции была разработана уникальная магистерская программа "Судебная экспертология в правоприменении".– Что уже известно о грядущем Петербургском международном юридическом форуме?– Мы готовимся к проведению XI Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 11 по 13 мая 2023 года. Уже сейчас участие в нем подтвердили более 20 иностранных государств. В контексте подготовки форума мы решили проводить на площадке Минюста ежемесячные тематические конференции и форумы с привлечением экспертного профессорско-преподавательского состава для обсуждения отдельных, наиболее актуальных тем.Убежден, что форум создаст прекрасные условия для обмена передовым опытом между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по различным правовым вопросам, продвижения законодательных инициатив, а также будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в сфере юстиции.
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https://ria.ru/20220920/sizo-1818235336.html
https://ria.ru/20221116/resotsializatsiya-1831818825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, константин чуйченко, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная нотариальная палата, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Интервью, Константин Чуйченко, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная нотариальная палата, Госдума РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Министр юстиции России Константин Чуйченко рассказал РИА Новости о работе сотрудников министерства в четырех новых регионах, о том, сколько адвокатов и нотариусов будет работать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также о том, какие направления деятельности Минюст будет развивать в 2023 году, и когда ожидать принятия закона о ресоциализации осужденных.
– Константин Анатольевич, 2022 год выдался непростым. В условиях продолжающейся специальной военной операции, санкционного давления и внешнеполитической обстановки наша страна столкнулась с серьезными вызовами. Расскажите, как изменилась работа Минюста в новых реалиях?
– Министерство юстиции продолжает работать исходя из своей миссии: защита прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона и укрепление государственности.
В уходящем году наша страна в условиях специальной военной операции выдерживает еще и давление, связанное с рядом так называемых гибридных войн, которые ведутся недружественными государствами. Во-первых, это экономические санкции. И здесь по линии гражданского законодательства Минюст совместно с профильными ведомствами выступил с рядом инициатив, защищающих отечественный бизнес и отечественных производителей.
В частности, в правительство нами представлен законопроект, который предусматривает установление для российских физических и юридических лиц временных особенностей применения Гражданского кодекса РФ, которые регулируют вопросы прекращения обязательств и ответственности за их нарушения. Законопроект направлен на нивелирование последствий, вызванных незаконными с точки зрения международного права действиями иностранных государств и международных организаций в связи с введением ограничительных мер в отношении российских компаний и предпринимателей.
Также Минюст разработал изменения в Гражданский кодекс РФ. Этот законопроект направлен на расширение возможностей правовой защиты субъектов гражданского оборота, не исполнивших обязательства по договору в силу существенного изменения обстоятельств. Этим законопроектом предполагается установить возможность в судебном порядке признать обязательство измененным или прекращенным с момента, определенного судом.
Во-вторых, это НКО. В сфере некоммерческого сектора мы также учитываем реалии международных отношений, новые вызовы и угрозы обществу и государству. В этом году успешно начали работать единый закон и вся нормативная база, которые регулируют выявление и деятельность иностранных агентов. Считаю необходимым противостоять и принимать соответствующие правовые меры в адрес тех, кто стремится нанести урон и подорвать стабильность в российском гражданском обществе. Для защиты от иностранного влияния у нас есть необходимая законодательная база, которая постоянно совершенствуется.
– Минюст России уже присутствует на новых территориях. Как работа сейчас там проводится сотрудниками министерства?
– Да, действительно, в конце октября 2022 года в структуре Минюста России созданы четыре управления: в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В настоящее время продолжается работа по формированию структур и кадровому укомплектованию, назначены исполняющие обязанности глав управлений. Их сотрудники проходят учебные стажировки у нас в центральном аппарате. Кроме того, активно ведется работа по созданию на новых территориях подведомственных министерству судебно-экспертных учреждений.
Кроме того, недавно были завершены экзамены для адвокатов и нотариусов на знание российского законодательства. По итогам экзаменов 414 человек принесли присягу и получили статус адвоката. Им также выданы удостоверения адвокатов РФ. Теперь они смогут полноценно принимать участие в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда. Во всех новых регионах проведены собрания по созданию адвокатских палат, готовятся документы для их государственной регистрации.
Специалистами министерства и представителями Федеральной нотариальной палаты
также были проведены квалификационные экзамены для желающих заниматься профессиональной деятельностью в качестве российских нотариусов. Нотариальные палаты будут сформированы после издания законов соответствующих субъектов, определяющих пределы нотариальных округов и количество должностей нотариусов, а также наделения лиц, сдавших квалификационный экзамен, полномочиями нотариусов.
По линии оказания бесплатной юридической помощи Минюстом России была развернута работа совместно с администрациями регионов, куда прибывают эвакуированные жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Украины
. Так, с февраля 2022 года проведено уже более 326 тысяч консультаций, в том числе с выездами в пункты временного размещения эвакуированных граждан с использованием специальных автомобилей – юридических мобильных офисов.
Для эвакуированных граждан нотариусами совершено почти 276 тысяч нотариальных действий. В основном это освидетельствование верности копий документов, подлинности подписи переводчика, удостоверение доверенностей.
В свою очередь, сотрудники госюрбюро осуществляют не только индивидуальные консультации, но и общие мероприятия, отвечая на наиболее актуальные вопросы граждан, касающиеся, в первую очередь, оформления вида на жительство и гражданства, предоставления статуса беженцев, истребования документов, трудоустройства, условий предоставления пенсионных и социальных выплат.
– Как в дальнейшем планируется развивать это направление работы Минюста – бесплатная юридическая помощь?
– В 2022 году мы продолжили совместно с регионами расширять сеть государственных юридических бюро, которые должны появиться в каждом регионе. Сейчас они созданы и функционируют в 38 регионах. В них трудится порядка 600 человек. Для сравнения – адвокатов в системе около 10 тысяч. При этом именно госюрбюро являются лидерами по оказанию бесплатной юридической помощи.
Стоит отметить и работу мобильных офисов госюрбюро. Специальные автомобили для выездных консультаций показывают свою эффективность по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, находящимся в труднодоступных и отдаленных от регионального центра местностях. Всего на данный момент регионам передано 53 автомобиля, включая ДНР и ЛНР.
Что касается цифровизации, то 20 декабря мы дали старт информационной системе "Правовая помощь" в 10 пилотных регионах. Это Республика Татарстан
, Краснодарский край
, Кемеровская, Иркутская, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области
.
Порталом сможет воспользоваться любой гражданин для получения актуальной правовой информации. Те, кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи, смогут связаться с квалифицированными, проверенными юристами и получить консультации, в том числе дистанционно.
– Сейчас в Госдуме проходит рассмотрение разработанный Минюстом проект федерального закона о пробации. Какие цели у этой законодательной инициативы?
– Система пробации создается в нашей стране впервые. Осужденным, выходящим на свободу, будет оказано содействие в трудоустройстве, получении образования, медицинской помощи, пенсионного обеспечения, социальных услуг, консультировании по социально-правовым вопросам. Например, специалисты будут помогать искать родственников, налаживать прочие социальные связи. Эффективность пробации будет оцениваться по уровню снижения рецидивной преступности, который в настоящее время на наш взгляд недопустимо высок. Мы очень надеемся, что этот прорывной законопроект будет принят в начале следующего года.
Отдельно Минюст совместно со ФСИН
России, предпринимательским сообществом и регионами продолжает развивать сеть исправцентров, где трудятся осужденные к принудительным работам. В 2022 году количество мест в таких центрах увеличилось до 37 тысяч, через два года надеемся выйти к цифре в 80 тысяч.
– Вы неоднократно говорили о планах по созданию учреждений объединенного типа. Здесь есть какие-то подвижки?
– Да, реализация пилотного проекта учреждения объединенного типа в Калужской области
начнется в 2023 году. Сейчас заканчивается процесс оформления прав на землю. Этот объект сосредоточит в себе исправительные учреждения и следственный изолятор с общим лимитом наполнения три тысячи мест. Будут модернизированы технологии в сфере обеспечения режима и развития производства. В таком учреждении также должны быть все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов и общественников.
Следует отметить хорошую транспортную доступность участка, и в то же время отдаленность от городской инфраструктуры, школ и социальных учреждений. Напомню, сейчас СИЗО в Калуге
располагается в центре города в здании постройки XVIII века.
– Не так давно Минюст объявил о начале реформирования системы судебной экспертизы в России. Что уже сделано в этом направлении?
– В ближайшее время планируем доработать проект федерального закона "О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Его главная новелла – регулирование профессиональной деятельности судебного эксперта, в том числе работающего в системе негосударственной экспертизы. Это позволит добиться объективности и высокого качества проводимых экспертиз, и, как следствие, уменьшить сроки предварительного расследования и судопроизводства.
В этом году мы обеспечили присутствие судебно-экспертных учреждений Минюста России на территории каждого субъекта Российской Федерации. Это или самостоятельная лаборатория, или филиал. В дальнейшем нужно сделать так, чтобы до 2026 года в каждом регионе заработала полноценная с точки зрения инфраструктуры лаборатория судебной экспертизы.
Также ведется подготовка проекта "Концепция развития судебно-экспертных учреждений Минюста России на период до 2030 года".
По инициативе Минюста, специалистами Российского федерального центра судебной экспертизы и преподавателями Всероссийского государственного университета юстиции была разработана уникальная магистерская программа "Судебная экспертология в правоприменении".
– Что уже известно о грядущем Петербургском международном юридическом форуме?
– Мы готовимся к проведению XI Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 11 по 13 мая 2023 года. Уже сейчас участие в нем подтвердили более 20 иностранных государств. В контексте подготовки форума мы решили проводить на площадке Минюста ежемесячные тематические конференции и форумы с привлечением экспертного профессорско-преподавательского состава для обсуждения отдельных, наиболее актуальных тем.
Убежден, что форум создаст прекрасные условия для обмена передовым опытом между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по различным правовым вопросам, продвижения законодательных инициатив, а также будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в сфере юстиции.