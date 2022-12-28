https://ria.ru/20221228/chuychenko-1841649077.html

Чуйченко: против иностранного влияния есть необходимая законодательная база

Чуйченко: против иностранного влияния есть необходимая законодательная база - РИА Новости, 28.12.2022

Чуйченко: против иностранного влияния есть необходимая законодательная база

Министр юстиции России Константин Чуйченко рассказал РИА Новости о работе сотрудников министерства в четырех новых регионах, о том, сколько адвокатов и... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:00

2022-12-28T11:00

2022-12-28T11:00

интервью

константин чуйченко

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральная нотариальная палата

госдума рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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Министр юстиции России Константин Чуйченко рассказал РИА Новости о работе сотрудников министерства в четырех новых регионах, о том, сколько адвокатов и нотариусов будет работать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также о том, какие направления деятельности Минюст будет развивать в 2023 году, и когда ожидать принятия закона о ресоциализации осужденных.– Константин Анатольевич, 2022 год выдался непростым. В условиях продолжающейся специальной военной операции, санкционного давления и внешнеполитической обстановки наша страна столкнулась с серьезными вызовами. Расскажите, как изменилась работа Минюста в новых реалиях?– Министерство юстиции продолжает работать исходя из своей миссии: защита прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона и укрепление государственности.В уходящем году наша страна в условиях специальной военной операции выдерживает еще и давление, связанное с рядом так называемых гибридных войн, которые ведутся недружественными государствами. Во-первых, это экономические санкции. И здесь по линии гражданского законодательства Минюст совместно с профильными ведомствами выступил с рядом инициатив, защищающих отечественный бизнес и отечественных производителей.В частности, в правительство нами представлен законопроект, который предусматривает установление для российских физических и юридических лиц временных особенностей применения Гражданского кодекса РФ, которые регулируют вопросы прекращения обязательств и ответственности за их нарушения. Законопроект направлен на нивелирование последствий, вызванных незаконными с точки зрения международного права действиями иностранных государств и международных организаций в связи с введением ограничительных мер в отношении российских компаний и предпринимателей.Также Минюст разработал изменения в Гражданский кодекс РФ. Этот законопроект направлен на расширение возможностей правовой защиты субъектов гражданского оборота, не исполнивших обязательства по договору в силу существенного изменения обстоятельств. Этим законопроектом предполагается установить возможность в судебном порядке признать обязательство измененным или прекращенным с момента, определенного судом.Во-вторых, это НКО. В сфере некоммерческого сектора мы также учитываем реалии международных отношений, новые вызовы и угрозы обществу и государству. В этом году успешно начали работать единый закон и вся нормативная база, которые регулируют выявление и деятельность иностранных агентов. Считаю необходимым противостоять и принимать соответствующие правовые меры в адрес тех, кто стремится нанести урон и подорвать стабильность в российском гражданском обществе. Для защиты от иностранного влияния у нас есть необходимая законодательная база, которая постоянно совершенствуется.– Минюст России уже присутствует на новых территориях. Как работа сейчас там проводится сотрудниками министерства?– Да, действительно, в конце октября 2022 года в структуре Минюста России созданы четыре управления: в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В настоящее время продолжается работа по формированию структур и кадровому укомплектованию, назначены исполняющие обязанности глав управлений. Их сотрудники проходят учебные стажировки у нас в центральном аппарате. Кроме того, активно ведется работа по созданию на новых территориях подведомственных министерству судебно-экспертных учреждений.Кроме того, недавно были завершены экзамены для адвокатов и нотариусов на знание российского законодательства. По итогам экзаменов 414 человек принесли присягу и получили статус адвоката. Им также выданы удостоверения адвокатов РФ. Теперь они смогут полноценно принимать участие в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда. Во всех новых регионах проведены собрания по созданию адвокатских палат, готовятся документы для их государственной регистрации.Специалистами министерства и представителями Федеральной нотариальной палаты также были проведены квалификационные экзамены для желающих заниматься профессиональной деятельностью в качестве российских нотариусов. Нотариальные палаты будут сформированы после издания законов соответствующих субъектов, определяющих пределы нотариальных округов и количество должностей нотариусов, а также наделения лиц, сдавших квалификационный экзамен, полномочиями нотариусов.По линии оказания бесплатной юридической помощи Минюстом России была развернута работа совместно с администрациями регионов, куда прибывают эвакуированные жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Украины. Так, с февраля 2022 года проведено уже более 326 тысяч консультаций, в том числе с выездами в пункты временного размещения эвакуированных граждан с использованием специальных автомобилей – юридических мобильных офисов.Для эвакуированных граждан нотариусами совершено почти 276 тысяч нотариальных действий. В основном это освидетельствование верности копий документов, подлинности подписи переводчика, удостоверение доверенностей.В свою очередь, сотрудники госюрбюро осуществляют не только индивидуальные консультации, но и общие мероприятия, отвечая на наиболее актуальные вопросы граждан, касающиеся, в первую очередь, оформления вида на жительство и гражданства, предоставления статуса беженцев, истребования документов, трудоустройства, условий предоставления пенсионных и социальных выплат.– Как в дальнейшем планируется развивать это направление работы Минюста – бесплатная юридическая помощь?– В 2022 году мы продолжили совместно с регионами расширять сеть государственных юридических бюро, которые должны появиться в каждом регионе. Сейчас они созданы и функционируют в 38 регионах. В них трудится порядка 600 человек. Для сравнения – адвокатов в системе около 10 тысяч. При этом именно госюрбюро являются лидерами по оказанию бесплатной юридической помощи.Стоит отметить и работу мобильных офисов госюрбюро. Специальные автомобили для выездных консультаций показывают свою эффективность по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, находящимся в труднодоступных и отдаленных от регионального центра местностях. Всего на данный момент регионам передано 53 автомобиля, включая ДНР и ЛНР.Что касается цифровизации, то 20 декабря мы дали старт информационной системе "Правовая помощь" в 10 пилотных регионах. Это Республика Татарстан, Краснодарский край, Кемеровская, Иркутская, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области.Порталом сможет воспользоваться любой гражданин для получения актуальной правовой информации. Те, кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи, смогут связаться с квалифицированными, проверенными юристами и получить консультации, в том числе дистанционно.– Сейчас в Госдуме проходит рассмотрение разработанный Минюстом проект федерального закона о пробации. Какие цели у этой законодательной инициативы?– Система пробации создается в нашей стране впервые. Осужденным, выходящим на свободу, будет оказано содействие в трудоустройстве, получении образования, медицинской помощи, пенсионного обеспечения, социальных услуг, консультировании по социально-правовым вопросам. Например, специалисты будут помогать искать родственников, налаживать прочие социальные связи. Эффективность пробации будет оцениваться по уровню снижения рецидивной преступности, который в настоящее время на наш взгляд недопустимо высок. Мы очень надеемся, что этот прорывной законопроект будет принят в начале следующего года.Отдельно Минюст совместно со ФСИН России, предпринимательским сообществом и регионами продолжает развивать сеть исправцентров, где трудятся осужденные к принудительным работам. В 2022 году количество мест в таких центрах увеличилось до 37 тысяч, через два года надеемся выйти к цифре в 80 тысяч.– Вы неоднократно говорили о планах по созданию учреждений объединенного типа. Здесь есть какие-то подвижки?– Да, реализация пилотного проекта учреждения объединенного типа в Калужской области начнется в 2023 году. Сейчас заканчивается процесс оформления прав на землю. Этот объект сосредоточит в себе исправительные учреждения и следственный изолятор с общим лимитом наполнения три тысячи мест. Будут модернизированы технологии в сфере обеспечения режима и развития производства. В таком учреждении также должны быть все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов и общественников.Следует отметить хорошую транспортную доступность участка, и в то же время отдаленность от городской инфраструктуры, школ и социальных учреждений. Напомню, сейчас СИЗО в Калуге располагается в центре города в здании постройки XVIII века.– Не так давно Минюст объявил о начале реформирования системы судебной экспертизы в России. Что уже сделано в этом направлении?– В ближайшее время планируем доработать проект федерального закона "О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Его главная новелла – регулирование профессиональной деятельности судебного эксперта, в том числе работающего в системе негосударственной экспертизы. Это позволит добиться объективности и высокого качества проводимых экспертиз, и, как следствие, уменьшить сроки предварительного расследования и судопроизводства.В этом году мы обеспечили присутствие судебно-экспертных учреждений Минюста России на территории каждого субъекта Российской Федерации. Это или самостоятельная лаборатория, или филиал. В дальнейшем нужно сделать так, чтобы до 2026 года в каждом регионе заработала полноценная с точки зрения инфраструктуры лаборатория судебной экспертизы.Также ведется подготовка проекта "Концепция развития судебно-экспертных учреждений Минюста России на период до 2030 года".По инициативе Минюста, специалистами Российского федерального центра судебной экспертизы и преподавателями Всероссийского государственного университета юстиции была разработана уникальная магистерская программа "Судебная экспертология в правоприменении".– Что уже известно о грядущем Петербургском международном юридическом форуме?– Мы готовимся к проведению XI Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 11 по 13 мая 2023 года. Уже сейчас участие в нем подтвердили более 20 иностранных государств. В контексте подготовки форума мы решили проводить на площадке Минюста ежемесячные тематические конференции и форумы с привлечением экспертного профессорско-преподавательского состава для обсуждения отдельных, наиболее актуальных тем.Убежден, что форум создаст прекрасные условия для обмена передовым опытом между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по различным правовым вопросам, продвижения законодательных инициатив, а также будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в сфере юстиции.

https://ria.ru/20221201/inoagenty-1835661505.html

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https://ria.ru/20220920/sizo-1818235336.html

https://ria.ru/20221116/resotsializatsiya-1831818825.html

https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Алёна Пава

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Алёна Пава

интервью, константин чуйченко, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная нотариальная палата, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)