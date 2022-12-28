https://ria.ru/20221228/cheburashka-1841971311.html

Кинотеатр в Феодосии отреагировал на инцидент с афишей к фильму "Чебурашка"

Кинотеатр в Феодосии отреагировал на инцидент с афишей к фильму "Чебурашка" - РИА Новости, 28.12.2022

Кинотеатр в Феодосии отреагировал на инцидент с афишей к фильму "Чебурашка"

Афиша к фильму "Чебурашка" с отсутствующими первой и последней буквами в названии была недоразумением, которое оперативно исправили, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:55

2022-12-28T16:55

2022-12-28T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Афиша к фильму "Чебурашка" с отсутствующими первой и последней буквами в названии была недоразумением, которое оперативно исправили, сообщили РИА Новости в администрации феодосийского кинотеатра "Крым". Ранее в соцсетях появилось фото афиши в Феодосии к фильму "Чебурашка", вставленной в рамку. При этом первая и последняя буквы оказались обрезаны. "Это чистая случайность и недоразумение. Никакого скрытого смысла там не было и нет. Сотрудник, который работает у нас относительно недавно, менял рекламу на фасаде кинотеатра. Присланный постер по размеру оказался больше нашего рекламного бокса, поэтому сотрудник загнул края с двух сторон, не придав этому значения. Как результат, из названия фильма выпали первая и последняя буквы", - сказал собеседник агентства. При этом в администрации подчеркнули, что афишу почти сразу же оперативно заменили, вернув фильму правильное название. "Как только обнаружили ошибку, рекламу сразу убрали. Мы сами не ожидали, что это все будет иметь такой резонанс и разойдется по пабликам. Хотя и это своего рода реклама. Приглашаем всех на фильм "Чебурашка" с 1 января в Феодосию в кинотеатр "Крым". Очень добрый семейный фильм", - сказали в администрации.

https://ria.ru/20221028/cheburashka-1827600308.html

https://ria.ru/20221228/zayats-1841967136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

феодосия, республика крым, общество, россия, кино