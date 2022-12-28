https://ria.ru/20221228/chas-1842037395.html

Губернатор Севастополя опроверг фейк о комендантском часе в новогоднюю ночь

Губернатор Севастополя опроверг фейк о комендантском часе в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2022

Губернатор Севастополя опроверг фейк о комендантском часе в новогоднюю ночь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал провокацией и фейком появившуюся информацию о якобы введении комендантского часа в новогоднюю ночь. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T20:01

2022-12-28T20:01

2022-12-28T20:05

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал провокацией и фейком появившуюся информацию о якобы введении комендантского часа в новогоднюю ночь."Сайт фонда содействия капремонту города Севастополя сегодня взломали. На нем разместили фейковую новость о том, что якобы принято решение о вводе комендантского часа в новогоднюю ночь. Якобы с 22:00 31 декабря 2022 года по 06:00 1 января 2023 года будет запрещено находиться на улицах, за исключением необходимости добраться к бомбоубежищу, в случае объявления воздушной тревоги. Конечно же это фейк", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Губернатор подчеркнул, что лично бы сообщил о решении, касающемся жизнедеятельности города."Мы ожидаем, что подобных провокаций будет еще много, поэтому еще раз призываю доверять только официальной информации", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20221222/feyki-1840613641.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев