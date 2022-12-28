Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Севастополя опроверг фейк о комендантском часе в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/chas-1842037395.html
Губернатор Севастополя опроверг фейк о комендантском часе в новогоднюю ночь
Губернатор Севастополя опроверг фейк о комендантском часе в новогоднюю ночь - РИА Новости, 28.12.2022
Губернатор Севастополя опроверг фейк о комендантском часе в новогоднюю ночь
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал провокацией и фейком появившуюся информацию о якобы введении комендантского часа в новогоднюю ночь. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T20:01
2022-12-28T20:05
севастополь
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал провокацией и фейком появившуюся информацию о якобы введении комендантского часа в новогоднюю ночь."Сайт фонда содействия капремонту города Севастополя сегодня взломали. На нем разместили фейковую новость о том, что якобы принято решение о вводе комендантского часа в новогоднюю ночь. Якобы с 22:00 31 декабря 2022 года по 06:00 1 января 2023 года будет запрещено находиться на улицах, за исключением необходимости добраться к бомбоубежищу, в случае объявления воздушной тревоги. Конечно же это фейк", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.Губернатор подчеркнул, что лично бы сообщил о решении, касающемся жизнедеятельности города."Мы ожидаем, что подобных провокаций будет еще много, поэтому еще раз призываю доверять только официальной информации", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20221222/feyki-1840613641.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be41b7d419ab85bc94c109fe2b87b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
20:01 28.12.2022 (обновлено: 20:05 28.12.2022)
 
Губернатор Севастополя опроверг фейк о комендантском часе в новогоднюю ночь

Развожаев назвал сообщения о комендантском часе в Севастополе в новогоднюю ночь фейком

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал провокацией и фейком появившуюся информацию о якобы введении комендантского часа в новогоднюю ночь.
"Сайт фонда содействия капремонту города Севастополя сегодня взломали. На нем разместили фейковую новость о том, что якобы принято решение о вводе комендантского часа в новогоднюю ночь. Якобы с 22:00 31 декабря 2022 года по 06:00 1 января 2023 года будет запрещено находиться на улицах, за исключением необходимости добраться к бомбоубежищу, в случае объявления воздушной тревоги. Конечно же это фейк", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что лично бы сообщил о решении, касающемся жизнедеятельности города.
"Мы ожидаем, что подобных провокаций будет еще много, поэтому еще раз призываю доверять только официальной информации", - подчеркнул губернатор.
Молодой человек со смартфоном на станции московского метро - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 17:28Специальная военная операция на Украине
РКН назвал фейковые темы, используемые украинской пропагандой
 
СевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала