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В Херсонской области время комендантского часа останется неизменным - РИА Новости, 28.12.2022
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В Херсонской области время комендантского часа останется неизменным
В Херсонской области время комендантского часа останется неизменным - РИА Новости, 28.12.2022
В Херсонской области время комендантского часа останется неизменным
Время комендантского часа во всех населенных пунктах Херсонской области остается без изменений и установлено с 21.00 до 5.00, сообщения о введении... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:21
2022-12-28T15:23
херсонская область
геническ
общество
россия
новый год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Время комендантского часа во всех населенных пунктах Херсонской области остается без изменений и установлено с 21.00 до 5.00, сообщения о введении круглосуточного комендантского часа не соответствуют действительности, сообщили власти региона. "Администрация Херсонской области сообщает, что в Херсонской области на время новогодних праздников не вводится никаких дополнительных ограничений - время комендантского часа остается без изменений во всех населенных пунктах области, включая Горностаевку, Геническ, Скадовск и другие города. Время комендантского часа установлено с 21.00 до 05.00", - сообщается в телеграм-канале администрации области. Ранее в проукраинских телеграм-каналах распространялась информация о введении круглосуточного комендантского часа Горностаевке, Каховке и в некоторых других населенных пунктах, сообщили власти Херсонской области. Администрация региона просит жителей доверять только проверенной официальной информации.
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херсонская область , геническ, общество, россия, новый год
Херсонская область , Геническ, Общество, Россия, Новый год
15:21 28.12.2022 (обновлено: 15:23 28.12.2022)
 
В Херсонской области время комендантского часа останется неизменным

Власти Херсонской области опровергли сообщения о круглосуточном комендантском часе

© РИА Новости / РИА Новости Крым / Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Время комендантского часа во всех населенных пунктах Херсонской области остается без изменений и установлено с 21.00 до 5.00, сообщения о введении круглосуточного комендантского часа не соответствуют действительности, сообщили власти региона.
"Администрация Херсонской области сообщает, что в Херсонской области на время новогодних праздников не вводится никаких дополнительных ограничений - время комендантского часа остается без изменений во всех населенных пунктах области, включая Горностаевку, Геническ, Скадовск и другие города. Время комендантского часа установлено с 21.00 до 05.00", - сообщается в телеграм-канале администрации области.
Ранее в проукраинских телеграм-каналах распространялась информация о введении круглосуточного комендантского часа Горностаевке, Каховке и в некоторых других населенных пунктах, сообщили власти Херсонской области.
Администрация региона просит жителей доверять только проверенной официальной информации.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Херсонская областьГеническОбществоРоссияНовый год
 
 
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