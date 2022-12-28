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Федор Бондарчук снимет сериал "Челюскин. Первые" - РИА Новости, 28.12.2022
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Культура
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Федор Бондарчук снимет сериал "Челюскин. Первые"
Федор Бондарчук снимет сериал "Челюскин. Первые" - РИА Новости, 28.12.2022
Федор Бондарчук снимет сериал "Челюскин. Первые"
Съемки исторической драмы "Челюскин. Первые" о спасательной операции в Арктике 30-х годов запланированы на начало 2023 года. Шоураннер – Федор Бондарчук. Об... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:49
2022-12-28T15:49
культура
новости культуры
федор бондарчук
арктика
чукотское море
архангельская область
мурманская область
магаданская область
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Съемки исторической драмы "Челюскин. Первые" о спасательной операции в Арктике 30-х годов запланированы на начало 2023 года. Шоураннер – Федор Бондарчук. Об этом сообщает пресс-служба проекта.Сериал расскажет о "челюскинцах" – пассажирах и экипаже судна, которое потерпело крушение в 1934 году. Тогда 104 человека спасались зимой в Чукотском море на льдине. "Съемочный процесс с большим объемом компьютерной графики пройдет не только в павильоне и специальных площадках с использованием новейших технологий, но и на натурных объектах", – говорится в сообщении. Кроме того, группа выбирает локации максимально нетронутые урбанизацией в Архангельской, Мурманской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе. Также "ведутся работы по созданию копии самолетов, участвующих в спасательной операции "челюскинцев", идет подготовка к строительству декораций элементов парохода и осуществляется работа по пошиву костюмов, соответствующих тому времени", добавили в пресс-службе.Дата выхода сериала пока не сообщается.
https://ria.ru/20221227/zolotoyorel-1841575832.html
арктика
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архангельская область
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магаданская область
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новости культуры, федор бондарчук, арктика, чукотское море, архангельская область, мурманская область, магаданская область, чукотский автономный округ, поиски легендарного "челюскина"
Культура, Новости культуры, Федор Бондарчук, Арктика, Чукотское море, Архангельская область, Мурманская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Поиски легендарного "Челюскина"
15:49 28.12.2022
 
Федор Бондарчук снимет сериал "Челюскин. Первые"

Съемки проекта Федора Бондарчука "Челюскин. Первые" стартуют в начале 2023 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Съемки исторической драмы "Челюскин. Первые" о спасательной операции в Арктике 30-х годов запланированы на начало 2023 года. Шоураннер – Федор Бондарчук. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Сериал расскажет о "челюскинцах" – пассажирах и экипаже судна, которое потерпело крушение в 1934 году. Тогда 104 человека спасались зимой в Чукотском море на льдине.
"Съемочный процесс с большим объемом компьютерной графики пройдет не только в павильоне и специальных площадках с использованием новейших технологий, но и на натурных объектах", – говорится в сообщении.
Кроме того, группа выбирает локации максимально нетронутые урбанизацией в Архангельской, Мурманской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе.
Также "ведутся работы по созданию копии самолетов, участвующих в спасательной операции "челюскинцев", идет подготовка к строительству декораций элементов парохода и осуществляется работа по пошиву костюмов, соответствующих тому времени", добавили в пресс-службе.
Дата выхода сериала пока не сообщается.
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КультураНовости культурыФедор БондарчукАрктикаЧукотское мореАрхангельская областьМурманская областьМагаданская областьЧукотский автономный округПоиски легендарного "Челюскина"
 
 
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