https://ria.ru/20221228/bondarchuk-1841920290.html

Федор Бондарчук снимет сериал "Челюскин. Первые"

Федор Бондарчук снимет сериал "Челюскин. Первые" - РИА Новости, 28.12.2022

Федор Бондарчук снимет сериал "Челюскин. Первые"

Съемки исторической драмы "Челюскин. Первые" о спасательной операции в Арктике 30-х годов запланированы на начало 2023 года. Шоураннер – Федор Бондарчук. Об... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:49

2022-12-28T15:49

2022-12-28T15:49

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федор бондарчук

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Съемки исторической драмы "Челюскин. Первые" о спасательной операции в Арктике 30-х годов запланированы на начало 2023 года. Шоураннер – Федор Бондарчук. Об этом сообщает пресс-служба проекта.Сериал расскажет о "челюскинцах" – пассажирах и экипаже судна, которое потерпело крушение в 1934 году. Тогда 104 человека спасались зимой в Чукотском море на льдине. "Съемочный процесс с большим объемом компьютерной графики пройдет не только в павильоне и специальных площадках с использованием новейших технологий, но и на натурных объектах", – говорится в сообщении. Кроме того, группа выбирает локации максимально нетронутые урбанизацией в Архангельской, Мурманской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе. Также "ведутся работы по созданию копии самолетов, участвующих в спасательной операции "челюскинцев", идет подготовка к строительству декораций элементов парохода и осуществляется работа по пошиву костюмов, соответствующих тому времени", добавили в пресс-службе.Дата выхода сериала пока не сообщается.

https://ria.ru/20221227/zolotoyorel-1841575832.html

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магаданская область

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, федор бондарчук, арктика, чукотское море, архангельская область, мурманская область, магаданская область, чукотский автономный округ, поиски легендарного "челюскина"