https://ria.ru/20221228/boeviki-1841850658.html
ФСБ заявила о ликвидации в КБР двух боевиков, действовавших по заданию СБУ
ФСБ заявила о ликвидации в КБР двух боевиков, действовавших по заданию СБУ - РИА Новости, 28.12.2022
ФСБ заявила о ликвидации в КБР двух боевиков, действовавших по заданию СБУ
Сотрудники ФСБ уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб, заявили в ведомстве. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:48
2022-12-28T11:48
2022-12-28T13:26
украина
чегем
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб, заявили в ведомстве."ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 ("приготовление к теракту") Уголовного кодекса Российской Федерации пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ "ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике", осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР", — говорится в релизе.После теракта боевики планировали выехать на Украину, чтобы воевать против России. Двадцать шестого декабря при попытке задержания в пригороде Нальчика они "оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы".На месте боестолкновения обнаружили самодельную бомбу на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сейчас следствие устанавливает возможных сообщников террористов.
https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html
украина
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7 495 645-6601
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Следственные действия на месте ликвидации боевиков, готовивших теракт в Чегеме
ФСБ после сообщения об уничтожении под Нальчиком боевиков, по заданию украинских спецслужб готовивших теракт в Чегеме, публикует оперативное видео
2022-12-28T11:48
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, чегем, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, происшествия
Украина, Чегем, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Происшествия
11:48 28.12.2022 (обновлено: 13:26 28.12.2022)
ФСБ заявила о ликвидации в КБР двух боевиков, действовавших по заданию СБУ
ФСБ ликвидировала двух работавших на СБУ боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии