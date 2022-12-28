https://ria.ru/20221228/boeviki-1841850658.html

ФСБ заявила о ликвидации в КБР двух боевиков, действовавших по заданию СБУ

ФСБ заявила о ликвидации в КБР двух боевиков, действовавших по заданию СБУ - РИА Новости, 28.12.2022

ФСБ заявила о ликвидации в КБР двух боевиков, действовавших по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб, заявили в ведомстве. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:48

2022-12-28T11:48

2022-12-28T13:26

украина

чегем

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб, заявили в ведомстве."ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 ("приготовление к теракту") Уголовного кодекса Российской Федерации пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ "ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике", осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР", — говорится в релизе.После теракта боевики планировали выехать на Украину, чтобы воевать против России. Двадцать шестого декабря при попытке задержания в пригороде Нальчика они "оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы".На месте боестолкновения обнаружили самодельную бомбу на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сейчас следствие устанавливает возможных сообщников террористов.

https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные действия на месте ликвидации боевиков, готовивших теракт в Чегеме ФСБ после сообщения об уничтожении под Нальчиком боевиков, по заданию украинских спецслужб готовивших теракт в Чегеме, публикует оперативное видео 2022-12-28T11:48 true PT0M59S

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Екатерина Зайцева

украина, чегем, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, происшествия