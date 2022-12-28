https://ria.ru/20221228/blinken-1842034060.html

В Сети высмеяли попытку Блинкена похвастаться очередными успехами

В Сети высмеяли попытку Блинкена похвастаться очередными успехами - РИА Новости, 28.12.2022

В Сети высмеяли попытку Блинкена похвастаться очередными успехами

Пользователи Twitter высмеяли государственного секретаря США Энтони Блинкена за его высказывание об успехах американской дипломатии. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T19:43

2022-12-28T19:43

2022-12-28T19:52

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли государственного секретаря США Энтони Блинкена за его высказывание об успехах американской дипломатии.Как написал глава госдепа в посте, сила американской дипломатии используется для укрепления мира, предотвращения и смягчения конфликтов. С его мнением категорически не согласились многие читатели."На восстановление ущерба, который нанесла американская дипломатия Украине, уйдут десятилетия. Внешняя политика США никогда не ставила перед собой цель установить мир или снизить напряженность конфликта", — написал один из участников обсуждения."То, что вы сделали в отношении России, это не дипломатия, а безумие! Вы не хотите мира, а наоборот подталкиваете к разрыву отношений", — поддержал другой пользователь."Кого вы хотите обмануть? Вы сами разжигаете конфликты, чтобы потом нажиться на них за счет продажи оружия", — отметил третий."Вы имеете в виду, что провал американской дипломатии вызвал незаконные интервенции во Вьетнам, Гренаду, Панаму, Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, не говоря уже о разжигании переворотов повсюду. Ваши радикальные неоконсервативные действия привели нас на грань третьей мировой войны", — поделился мнением еще один комментатор."Вы превратили Америку в международную террористическую организацию. Соединенные Штаты не должны поддерживать дальнейшее финансирование страны-изгоя, в которой полно нацистов. Зеленский уже наказывает людей, которые не согласны с ним, как Гитлер, а вы настаиваете на еще больших деньгах и оружии. Это предательство!" — резюмировал другой читатель.После начала российской спецоперации Вашингтон и его союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве не раз отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркивали в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией становятся законными целями для российских военных.

https://ria.ru/20221228/ukraina-1842019096.html

https://ria.ru/20221228/ukraina-1841974006.html

https://ria.ru/20221227/fiasko-1841548799.html

https://ria.ru/20221228/bayden-1841949795.html

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