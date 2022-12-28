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Мишустин поблагодарил парламент за содействие правительству

Мишустин поблагодарил парламент за содействие правительству - РИА Новости, 28.12.2022

Мишустин поблагодарил парламент за содействие правительству

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил парламент за конструктивное взаимодействие с кабмином. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:45

2022-12-28T15:45

2022-12-28T15:45

политика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил парламент за конструктивное взаимодействие с кабмином. "Хочу также поблагодарить депутатов Государственной Думы, сенаторов, руководителей обеих палат парламента - Валентину Ивановну Матвиенко и Вячеслава Викторовича Володина - за конструктивное взаимодействие в создании правовой базы, нужной для достижения тех целей, которые ставит перед нами президент, и за всяческое содействие", - сказал Мишустин на совещании в среду. Он сообщил, что всем ветвям и уровням власти страны, как и отмечал президент РФ, требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. "В сжатые сроки были обеспечены меры, которые защитили внутренний рынок России от внешнего давления, поддержали развитие инфраструктуры в регионах, сохранили действующее сегодня производство, оперативно решались вопросы помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Им были предоставлены налоговые и кредитные льготы, гарантия сохранения рабочих мест, соответствующая социальная защита", - сказал Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что подготовка необходимых документов шла в ускоренном режиме, но при этом максимально качественно. Также премьер рассказал о работе по правовой интеграции четырех новых территорий в состав РФ. "Отдельно хотел бы отметить сотрудничество парламентариев с министерствами и ведомствами по формированию федерального бюджета на ближайшие три года. В нем, как вы знаете, предусмотрено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами и меры, обеспечивающие поддержку нашей экономики", - добавил Мишустин.

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политика, михаил мишустин, россия, правительство рф