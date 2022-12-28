https://ria.ru/20221228/bezhentsy-1842009337.html
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии - РИА Новости, 28.12.2022
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии в начале 2023 года на фоне трудностей страны с их размещением, а также предоставлением им образования... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:23
2022-12-28T18:23
2022-12-28T18:23
в мире
кая каллас
эстония
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a34a4b23b52923c0501763fbbd53028f.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии в начале 2023 года на фоне трудностей страны с их размещением, а также предоставлением им образования и услуг здравоохранения, сообщает финское издание Yle."Финляндия согласилась принимать по 50-100 украинцев из Эстонии в неделю, начиная с января (2023 года)", - пишет издание. Сообщается, что договоренность между странами предусматривает совместное финансирование переезда украинцев паромом и автобусами. Финские и эстонские власти считают, что сложно оценить, сколько украинцев захотят переехать из Эстонии в Финляндию. "На данный момент в Финляндии ожидают (прибытия) порядка 40 тысяч украинских беженцев, которые будут искать временной защиты в стране в следующем году", - пишет издание. По данным МВД Эстонии, с конца февраля 2022 года в страну въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч остались в стране. В связи с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что беженцам не хватает жилья, работы и мест в школах Эстонии, добавляя, что власти Финляндии согласились принять у себя часть прибывших в Эстонию беженцев.
https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html
https://ria.ru/20221211/bunt-1837804753.html
эстония
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5501a91f0a923c6bc3b018f8a6eb6358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кая каллас, эстония, финляндия
В мире, Кая Каллас, Эстония, Финляндия
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии
Yle: Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии в начале 2023 года