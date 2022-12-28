https://ria.ru/20221228/bezhentsy-1842009337.html

Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии

Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии - РИА Новости, 28.12.2022

Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии

Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии в начале 2023 года на фоне трудностей страны с их размещением, а также предоставлением им образования... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T18:23

2022-12-28T18:23

2022-12-28T18:23

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии в начале 2023 года на фоне трудностей страны с их размещением, а также предоставлением им образования и услуг здравоохранения, сообщает финское издание Yle."Финляндия согласилась принимать по 50-100 украинцев из Эстонии в неделю, начиная с января (2023 года)", - пишет издание. Сообщается, что договоренность между странами предусматривает совместное финансирование переезда украинцев паромом и автобусами. Финские и эстонские власти считают, что сложно оценить, сколько украинцев захотят переехать из Эстонии в Финляндию. "На данный момент в Финляндии ожидают (прибытия) порядка 40 тысяч украинских беженцев, которые будут искать временной защиты в стране в следующем году", - пишет издание. По данным МВД Эстонии, с конца февраля 2022 года в страну въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч остались в стране. В связи с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что беженцам не хватает жилья, работы и мест в школах Эстонии, добавляя, что власти Финляндии согласились принять у себя часть прибывших в Эстонию беженцев.

https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html

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в мире, кая каллас, эстония, финляндия