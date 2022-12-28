Рейтинг@Mail.ru
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/bezhentsy-1842009337.html
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии - РИА Новости, 28.12.2022
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии в начале 2023 года на фоне трудностей страны с их размещением, а также предоставлением им образования... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T18:23
2022-12-28T18:23
в мире
кая каллас
эстония
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a34a4b23b52923c0501763fbbd53028f.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии в начале 2023 года на фоне трудностей страны с их размещением, а также предоставлением им образования и услуг здравоохранения, сообщает финское издание Yle."Финляндия согласилась принимать по 50-100 украинцев из Эстонии в неделю, начиная с января (2023 года)", - пишет издание. Сообщается, что договоренность между странами предусматривает совместное финансирование переезда украинцев паромом и автобусами. Финские и эстонские власти считают, что сложно оценить, сколько украинцев захотят переехать из Эстонии в Финляндию. "На данный момент в Финляндии ожидают (прибытия) порядка 40 тысяч украинских беженцев, которые будут искать временной защиты в стране в следующем году", - пишет издание. По данным МВД Эстонии, с конца февраля 2022 года в страну въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч остались в стране. В связи с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что беженцам не хватает жилья, работы и мест в школах Эстонии, добавляя, что власти Финляндии согласились принять у себя часть прибывших в Эстонию беженцев.
https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html
https://ria.ru/20221211/bunt-1837804753.html
эстония
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5501a91f0a923c6bc3b018f8a6eb6358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кая каллас, эстония, финляндия
В мире, Кая Каллас, Эстония, Финляндия
18:23 28.12.2022
 
Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии

Yle: Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии в начале 2023 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии в начале 2023 года на фоне трудностей страны с их размещением, а также предоставлением им образования и услуг здравоохранения, сообщает финское издание Yle.
"Финляндия согласилась принимать по 50-100 украинцев из Эстонии в неделю, начиная с января (2023 года)", - пишет издание.
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 16:31
В США признали неприятную правду об украинских беженцах
Сообщается, что договоренность между странами предусматривает совместное финансирование переезда украинцев паромом и автобусами. Финские и эстонские власти считают, что сложно оценить, сколько украинцев захотят переехать из Эстонии в Финляндию.
"На данный момент в Финляндии ожидают (прибытия) порядка 40 тысяч украинских беженцев, которые будут искать временной защиты в стране в следующем году", - пишет издание.
По данным МВД Эстонии, с конца февраля 2022 года в страну въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч остались в стране. В связи с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что беженцам не хватает жилья, работы и мест в школах Эстонии, добавляя, что власти Финляндии согласились принять у себя часть прибывших в Эстонию беженцев.
Беженцы из Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 03:45
Беженцы с Украины подняли бунт в Хорватии
 
В миреКая КалласЭстонияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала