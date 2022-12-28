https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1841952108.html

США помогают Киеву нацеливаться на места запуска российских БПЛА, пишут СМИ

США помогают Киеву нацеливаться на места запуска российских БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2022

США помогают Киеву нацеливаться на места запуска российских БПЛА, пишут СМИ

США помогают Украине целиться в те места, откуда Россия осуществляет запуск беспилотников, пишет газета New York Times. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T16:10

2022-12-28T16:10

2022-12-28T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

хосейн амир абдоллахиан

мария захарова

россия

тегеран (город)

иран

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США помогают Украине целиться в те места, откуда Россия осуществляет запуск беспилотников, пишет газета New York Times."Это сложная задача, поскольку россияне перемещают места запусков: с футбольных полей до парковок", — уточнили авторы статьи. Это делается в рамках расширенной программы Вашингтона, нацеленной на то, чтобы лишить Иран возможности производить БПЛА и "передавать" их России "для использования на Украине", считают обозреватели. В случае провала администрация Байдена планирует в срочном порядке предоставить Киеву средства, которые смогут сбивать беспилотники. По данным издания, представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриенн Уотсон подтвердила масштаб этой программы и заявила, что Вашингтон "ищет способы, нацеленные против производства иранских БПЛА путем санкций, экспортного контроля и общения с частными компаниями, чьи детали используются в производстве".Западные страны утверждают, что Иран поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран, в свою очередь, такие обвинения опровергли. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан уточнил, что поставки БПЛА были за несколько месяцев до начала спецоперации. Он также сообщил, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу беспилотников из-за неявки украинской стороны. Официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления Украины о БПЛА необоснованными и вновь подтвердил, что страна не передавала дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что тема закупки Москвой боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839877990.html

россия

тегеран (город)

иран

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в мире, джо байден, хосейн амир абдоллахиан, мария захарова, россия, тегеран (город), иран