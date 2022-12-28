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США помогают Киеву нацеливаться на места запуска российских БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221228/bespilotniki-1841952108.html
США помогают Киеву нацеливаться на места запуска российских БПЛА, пишут СМИ
США помогают Киеву нацеливаться на места запуска российских БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2022
США помогают Киеву нацеливаться на места запуска российских БПЛА, пишут СМИ
США помогают Украине целиться в те места, откуда Россия осуществляет запуск беспилотников, пишет газета New York Times. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T16:10
2022-12-28T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
хосейн амир абдоллахиан
мария захарова
россия
тегеран (город)
иран
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США помогают Украине целиться в те места, откуда Россия осуществляет запуск беспилотников, пишет газета New York Times."Это сложная задача, поскольку россияне перемещают места запусков: с футбольных полей до парковок", — уточнили авторы статьи. Это делается в рамках расширенной программы Вашингтона, нацеленной на то, чтобы лишить Иран возможности производить БПЛА и "передавать" их России "для использования на Украине", считают обозреватели. В случае провала администрация Байдена планирует в срочном порядке предоставить Киеву средства, которые смогут сбивать беспилотники. По данным издания, представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриенн Уотсон подтвердила масштаб этой программы и заявила, что Вашингтон "ищет способы, нацеленные против производства иранских БПЛА путем санкций, экспортного контроля и общения с частными компаниями, чьи детали используются в производстве".Западные страны утверждают, что Иран поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран, в свою очередь, такие обвинения опровергли. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан уточнил, что поставки БПЛА были за несколько месяцев до начала спецоперации. Он также сообщил, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу беспилотников из-за неявки украинской стороны. Официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления Украины о БПЛА необоснованными и вновь подтвердил, что страна не передавала дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что тема закупки Москвой боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html
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в мире, джо байден, хосейн амир абдоллахиан, мария захарова, россия, тегеран (город), иран
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Хосейн Амир Абдоллахиан, Мария Захарова, Россия, Тегеран (город), Иран
16:10 28.12.2022 (обновлено: 19:43 28.12.2022)
 
США помогают Киеву нацеливаться на места запуска российских БПЛА, пишут СМИ

NYT: США помогают украинским войскам целиться в места запуска российских БПЛА

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении
Военнослужащий ВС России запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВС России запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA на Николаево-Криворожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США помогают Украине целиться в те места, откуда Россия осуществляет запуск беспилотников, пишет газета New York Times.
"Это сложная задача, поскольку россияне перемещают места запусков: с футбольных полей до парковок", — уточнили авторы статьи.
Это делается в рамках расширенной программы Вашингтона, нацеленной на то, чтобы лишить Иран возможности производить БПЛА и "передавать" их России "для использования на Украине", считают обозреватели. В случае провала администрация Байдена планирует в срочном порядке предоставить Киеву средства, которые смогут сбивать беспилотники.
По данным издания, представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриенн Уотсон подтвердила масштаб этой программы и заявила, что Вашингтон "ищет способы, нацеленные против производства иранских БПЛА путем санкций, экспортного контроля и общения с частными компаниями, чьи детали используются в производстве".
Морской пехотинец Вооруженных сил США во время учений - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 08:00
В США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Западные страны утверждают, что Иран поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран, в свою очередь, такие обвинения опровергли. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан уточнил, что поставки БПЛА были за несколько месяцев до начала спецоперации. Он также сообщил, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу беспилотников из-за неявки украинской стороны.
Официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления Украины о БПЛА необоснованными и вновь подтвердил, что страна не передавала дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что тема закупки Москвой боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 01:07
Небензя заявил, что Киев не может доказать применение Россией иранских БПЛА
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденХосейн Амир АбдоллахианМария ЗахароваРоссияТегеран (город)Иран
 
 
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