https://ria.ru/20221228/berbok-1841821901.html

В Сети испугались реакции Москвы на жесткое заявление Бербок о России

В Сети испугались реакции Москвы на жесткое заявление Бербок о России - РИА Новости, 28.12.2022

В Сети испугались реакции Москвы на жесткое заявление Бербок о России

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нормальные отношения с нынешней Россией невозможны. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:09

2022-12-28T10:09

2022-12-28T12:16

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анналена бербок

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нормальные отношения с нынешней Россией невозможны. Об этом она рассказала накануне в интервью румынскому телеканалу Digi24. По ее словам, Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно"."Сколько некорректных слов было у нее в этом заявлении? Какой позор", — ужаснулся другой пользователь. "Что ж, тогда Германия должна наслаждаться тем, что становится еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США", — съязвил третий участник обсуждения. "Все, что она говорит или делает, прямо противоречит национальным интересам Германии. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку", — резюмировал другой пользователь. После начала Россией специальной военной операции по освобождению Донбасса Германия и остальные западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В России действия Вашингтона и Брюсселя назвали экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.

https://radiosputnik.ria.ru/20221223/berbok-1840822398.html

https://ria.ru/20221227/evropa-1841444520.html

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в мире, анналена бербок, олаф шольц, германия, россия, москва