10:09 28.12.2022 (обновлено: 12:16 28.12.2022)
В Сети испугались реакции Москвы на жесткое заявление Бербок о России
Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД ФРГ Бербок из-за слов о России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нормальные отношения с нынешней Россией невозможны.
"Недальновидные и провокационные высказывания главы МИД Германии только усиливают ненависть россиян к ФРГ. Это может иметь очень плачевные последствия", — написал один из комментаторов.
"Сколько некорректных слов было у нее в этом заявлении? Какой позор", — ужаснулся другой пользователь.
"Что ж, тогда Германия должна наслаждаться тем, что становится еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США", — съязвил третий участник обсуждения.
"Все, что она говорит или делает, прямо противоречит национальным интересам Германии. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку", — резюмировал другой пользователь.
После начала Россией специальной военной операции по освобождению Донбасса Германия и остальные западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В России действия Вашингтона и Брюсселя назвали экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.
После начала Россией специальной военной операции по освобождению Донбасса Германия и остальные западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В России действия Вашингтона и Брюсселя назвали экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.
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