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В Сети испугались реакции Москвы на жесткое заявление Бербок о России - РИА Новости, 28.12.2022
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В Сети испугались реакции Москвы на жесткое заявление Бербок о России
В Сети испугались реакции Москвы на жесткое заявление Бербок о России - РИА Новости, 28.12.2022
В Сети испугались реакции Москвы на жесткое заявление Бербок о России
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нормальные отношения с нынешней Россией невозможны. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:09
2022-12-28T12:16
в мире
анналена бербок
олаф шольц
германия
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нормальные отношения с нынешней Россией невозможны. Об этом она рассказала накануне в интервью румынскому телеканалу Digi24. По ее словам, Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно"."Сколько некорректных слов было у нее в этом заявлении? Какой позор", — ужаснулся другой пользователь. "Что ж, тогда Германия должна наслаждаться тем, что становится еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США", — съязвил третий участник обсуждения. "Все, что она говорит или делает, прямо противоречит национальным интересам Германии. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку", — резюмировал другой пользователь. После начала Россией специальной военной операции по освобождению Донбасса Германия и остальные западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В России действия Вашингтона и Брюсселя назвали экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.
https://radiosputnik.ria.ru/20221223/berbok-1840822398.html
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в мире, анналена бербок, олаф шольц, германия, россия, москва
В мире, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Германия, Россия, Москва
10:09 28.12.2022 (обновлено: 12:16 28.12.2022)
 
В Сети испугались реакции Москвы на жесткое заявление Бербок о России

Пользователи Twitter потребовали отставки главы МИД ФРГ Бербок из-за слов о России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нормальные отношения с нынешней Россией невозможны.
Об этом она рассказала накануне в интервью румынскому телеканалу Digi24. По ее словам, Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

"Недальновидные и провокационные высказывания главы МИД Германии только усиливают ненависть россиян к ФРГ. Это может иметь очень плачевные последствия", — написал один из комментаторов.

"Сколько некорректных слов было у нее в этом заявлении? Какой позор", — ужаснулся другой пользователь.
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"Что ж, тогда Германия должна наслаждаться тем, что становится еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США", — съязвил третий участник обсуждения.
"Все, что она говорит или делает, прямо противоречит национальным интересам Германии. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку", — резюмировал другой пользователь.

После начала Россией специальной военной операции по освобождению Донбасса Германия и остальные западные страны усилили финансовое давление на Москву. Это погрузило Европу в энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. В России действия Вашингтона и Брюсселя назвали экономической войной, однако подчеркнули, что были готовы к такому сценарию.
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