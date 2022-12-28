https://ria.ru/20221228/belorussiya-1841789045.html

В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД

В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД - РИА Новости, 28.12.2022

В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД

В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T01:25

2022-12-28T01:25

2022-12-28T01:25

иван кубраков

александр лукашенко

минск

белоруссия

казахстан

омон россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770860309_0:119:1158:770_1920x0_80_0_0_54c91262b1473cf4d5f70398e3320080.jpg

МИНСК, 28 дек – РИА Новости. В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства. Как отметил глава министерства Иван Кубраков, идею формирования особого подразделения специального назначения в системе МВД подсказало время и обстановка вокруг Белоруссии. "Анализируя январские события в Казахстане, опыт проведения специальной военной операции в Украине, а также события в нашей стране в 2020 году, мы решили увеличить боевые возможности министерства внутренних дел за счет создания в Минске и в последующем во всех областных центрах отрядов специального назначения", - сказал он. По словам министра, в случае попытки экстремистских формирований воздействовать на действующую власть силовым путем, сотрудникам "Рыси" предстоит выполнять боевые задачи совместно с коллегами из спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз", а также из СОБРа и ОМОНа. Ранее в одной из частей внутренних войск в Минске создали отряд специального назначения из военнослужащих запаса для целей возможной борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, которому дали название "Смерч". Ранее заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков сообщал, что в Белоруссии создадут дополнительные отряды специального назначения внутренних войск МВД в Минске, Брестской и Гомельской областях на юго-западе и юге страны. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал.

https://ria.ru/20221130/nato-1835403277.html

минск

белоруссия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван кубраков, александр лукашенко, минск, белоруссия, казахстан, омон россии