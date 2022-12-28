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В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД - РИА Новости, 28.12.2022
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В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД
В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД - РИА Новости, 28.12.2022
В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД
В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T01:25
2022-12-28T01:25
иван кубраков
александр лукашенко
минск
белоруссия
казахстан
омон россии
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства. Как отметил глава министерства Иван Кубраков, идею формирования особого подразделения специального назначения в системе МВД подсказало время и обстановка вокруг Белоруссии. "Анализируя январские события в Казахстане, опыт проведения специальной военной операции в Украине, а также события в нашей стране в 2020 году, мы решили увеличить боевые возможности министерства внутренних дел за счет создания в Минске и в последующем во всех областных центрах отрядов специального назначения", - сказал он. По словам министра, в случае попытки экстремистских формирований воздействовать на действующую власть силовым путем, сотрудникам "Рыси" предстоит выполнять боевые задачи совместно с коллегами из спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз", а также из СОБРа и ОМОНа. Ранее в одной из частей внутренних войск в Минске создали отряд специального назначения из военнослужащих запаса для целей возможной борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, которому дали название "Смерч". Ранее заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков сообщал, что в Белоруссии создадут дополнительные отряды специального назначения внутренних войск МВД в Минске, Брестской и Гомельской областях на юго-западе и юге страны. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал.
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иван кубраков, александр лукашенко, минск, белоруссия, казахстан, омон россии
Иван Кубраков, Александр Лукашенко, Минск, Белоруссия, Казахстан, ОМОН России
01:25 28.12.2022
 
В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД

В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД Белоруссии

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. В Минске создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства.
"В войсковой части 5529 презентовали отряд специального назначения "Рысь". Основными задачами нового отряда спецназа "Рысь" являются борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами. Быстрота и мобильность, самая современная экипировка и вооружение, высочайший уровень профессиональной подготовки – отличительные черты отряда", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Как отметил глава министерства Иван Кубраков, идею формирования особого подразделения специального назначения в системе МВД подсказало время и обстановка вокруг Белоруссии. "Анализируя январские события в Казахстане, опыт проведения специальной военной операции в Украине, а также события в нашей стране в 2020 году, мы решили увеличить боевые возможности министерства внутренних дел за счет создания в Минске и в последующем во всех областных центрах отрядов специального назначения", - сказал он.
По словам министра, в случае попытки экстремистских формирований воздействовать на действующую власть силовым путем, сотрудникам "Рыси" предстоит выполнять боевые задачи совместно с коллегами из спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз", а также из СОБРа и ОМОНа.
Ранее в одной из частей внутренних войск в Минске создали отряд специального назначения из военнослужащих запаса для целей возможной борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, которому дали название "Смерч".
Ранее заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков сообщал, что в Белоруссии создадут дополнительные отряды специального назначения внутренних войск МВД в Минске, Брестской и Гомельской областях на юго-западе и юге страны. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал.
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Иван КубраковАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияКазахстанОМОН России
 
 
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