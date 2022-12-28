https://ria.ru/20221228/bayden-1842064830.html
Новая книга о Белом доме утверждает, что Байден не доверяет своей охране
Новая книга о Белом доме утверждает, что Байден не доверяет своей охране - РИА Новости, 28.12.2022
Новая книга о Белом доме утверждает, что Байден не доверяет своей охране
Президент США Джо Байден с недоверием относится к части охраняющих его агентов секретной службы, считая их сторонниками своего предшественника Дональда Трампа,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T23:49
2022-12-28T23:49
2022-12-28T23:49
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден с недоверием относится к части охраняющих его агентов секретной службы, считая их сторонниками своего предшественника Дональда Трампа, пишет издание The Hill со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу о жизни Белого дома. Крис Уиппл, автор книги "Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома", утверждает, что секретная служба переполнена "бывшими белыми полицейскими с юга, которые придерживаются глубоко консервативных взглядов". "Оказавшись в окружении незнакомцев, Байден не мог не задаться вопросом: "Действительно ли эти люди хотят, чтобы я был здесь?" - цитирует Уиппла The Hill. Трамп до сих пор отказывается признавать свое поражение на выборах 2020 года и легитимность победы Байдена. В книге рассказывается, как президент с недоверием отнесся к докладу секретной службы о происшествии с его собакой – немецкой овчаркой Мэйджором, которая в марте 2021 года покусала одного из охранников Белого дома. "Байден говорил одному из своих друзей, что агенты секретной службы никогда не находятся в том месте, где произошел инцидент, предположительно, на втором этаже Белого дома", - сказано в публикации. Книга должна поступить в продажу 17 января.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
Новая книга о Белом доме утверждает, что Байден не доверяет своей охране
The Hill: книга Уиппла о Белом доме утверждает, что Байден не доверяет части своей охраны
ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости.
Президент США Джо Байден с недоверием относится к части охраняющих его агентов секретной службы, считая их сторонниками своего предшественника Дональда Трампа, пишет издание The Hill
со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу о жизни Белого дома.
Крис Уиппл, автор книги "Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома", утверждает, что секретная служба переполнена "бывшими белыми полицейскими с юга, которые придерживаются глубоко консервативных взглядов".
"Оказавшись в окружении незнакомцев, Байден не мог не задаться вопросом: "Действительно ли эти люди хотят, чтобы я был здесь?" - цитирует Уиппла The Hill.
Трамп до сих пор отказывается признавать свое поражение на выборах 2020 года и легитимность победы Байдена.
В книге рассказывается, как президент с недоверием отнесся к докладу секретной службы о происшествии с его собакой – немецкой овчаркой Мэйджором, которая в марте 2021 года покусала одного из охранников Белого дома. "Байден говорил одному из своих друзей, что агенты секретной службы никогда не находятся в том месте, где произошел инцидент, предположительно, на втором этаже Белого дома", - сказано в публикации.
Книга должна поступить в продажу 17 января.