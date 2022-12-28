https://ria.ru/20221228/avtomobili-1841932113.html

Мишустин заявил о планах удвоить выпуск автомобилей в ближайшие два года

Мишустин заявил о планах удвоить выпуск автомобилей в ближайшие два года - РИА Новости, 28.12.2022

Мишустин заявил о планах удвоить выпуск автомобилей в ближайшие два года

Стратегия развития автопрома до 2035 года предполагает удвоение выпуска автомобилей в ближайшие два-три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:16

2022-12-28T15:16

2022-12-28T15:39

экономика

михаил мишустин

россия

технологии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Стратегия развития автопрома до 2035 года предполагает удвоение выпуска автомобилей в ближайшие два-три года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Следующий вопрос касается еще одной долговременной стратегии развития автомобильной промышленности. Она охватывает более чем десятилетний период до 2035 года и предполагает удвоение выпуска автомашин уже в ближайшие два-три года", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.Именно такую задачу, напомнил он, "насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, и в первую очередь легковых, ставил перед правительством президент"."Основные усилия будут направлены на научные исследования, разработки и организацию производства в нашей стране компонентов и систем. Реализация стратегии поможет и нашим смежным отраслям, которых у автопрома, кстати, очень много. Это и металлургия, и металлообработка, химия, электротехника, электроника, информационное технологии, программное обеспечение", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20221209/avtorynok-1837366184.html

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Кирилл Волков

экономика, михаил мишустин, россия, технологии