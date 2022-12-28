https://ria.ru/20221228/avstriya-1841935191.html

Лишь четверть жителей Австрии уверены в завтрашнем дне, показал опрос

Лишь четверть жителей Австрии уверены в завтрашнем дне, показал опрос - РИА Новости, 28.12.2022

Лишь четверть жителей Австрии уверены в завтрашнем дне, показал опрос

Лишь 26% граждан Австрии уверены в завтрашнем дне, такой низкий показатель (менее 30%) в традиционном предновогоднем опросе фиксируется уже третий раз подряд,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:27

2022-12-28T15:27

2022-12-28T15:27

в мире

австрия

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ВЕНА, 28 дек - РИА Новости. Лишь 26% граждан Австрии уверены в завтрашнем дне, такой низкий показатель (менее 30%) в традиционном предновогоднем опросе фиксируется уже третий раз подряд, чего не наблюдалось в республике с момента начала исследования в 1972 году, сообщил социологический институт IMAS. Для традиционного исследования перед Новым годом IMAS опросил 1002 граждан Австрии в возрасте от 16 лет, интервью прошли с 9 ноября по 1 декабря. Согласно исследованию, 32% настроены скептически, более трети выразили обеспокоенность в связи с развитием ситуации в следующем году. Большинство опрошенных считают инфляцию и подорожание жизни самой важной проблемой в ближайшее время. Что касается пожеланий на следующий год, то четверть опрошенных заявила, что желает, прежде всего, здоровья себе и своим близким. Более 20% хотели бы, чтобы их личная жизненная ситуация сложилась удачным образом, 16% жаждут мира на Украине и прекращения инфляции. Только 2% включили в свой список желаний защиту окружающей среды и климата.

https://ria.ru/20221211/avstriya-1837866366.html

австрия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австрия