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Лишь четверть жителей Австрии уверены в завтрашнем дне, показал опрос - РИА Новости, 28.12.2022
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Лишь четверть жителей Австрии уверены в завтрашнем дне, показал опрос
Лишь четверть жителей Австрии уверены в завтрашнем дне, показал опрос - РИА Новости, 28.12.2022
Лишь четверть жителей Австрии уверены в завтрашнем дне, показал опрос
Лишь 26% граждан Австрии уверены в завтрашнем дне, такой низкий показатель (менее 30%) в традиционном предновогоднем опросе фиксируется уже третий раз подряд,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:27
2022-12-28T15:27
в мире
австрия
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ВЕНА, 28 дек - РИА Новости. Лишь 26% граждан Австрии уверены в завтрашнем дне, такой низкий показатель (менее 30%) в традиционном предновогоднем опросе фиксируется уже третий раз подряд, чего не наблюдалось в республике с момента начала исследования в 1972 году, сообщил социологический институт IMAS. Для традиционного исследования перед Новым годом IMAS опросил 1002 граждан Австрии в возрасте от 16 лет, интервью прошли с 9 ноября по 1 декабря. Согласно исследованию, 32% настроены скептически, более трети выразили обеспокоенность в связи с развитием ситуации в следующем году. Большинство опрошенных считают инфляцию и подорожание жизни самой важной проблемой в ближайшее время. Что касается пожеланий на следующий год, то четверть опрошенных заявила, что желает, прежде всего, здоровья себе и своим близким. Более 20% хотели бы, чтобы их личная жизненная ситуация сложилась удачным образом, 16% жаждут мира на Украине и прекращения инфляции. Только 2% включили в свой список желаний защиту окружающей среды и климата.
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в мире, австрия
В мире, Австрия
15:27 28.12.2022
 
Лишь четверть жителей Австрии уверены в завтрашнем дне, показал опрос

Опрос института IMAS: только 26 процентов жителей Австрии уверены в завтрашнем дне

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
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ВЕНА, 28 дек - РИА Новости. Лишь 26% граждан Австрии уверены в завтрашнем дне, такой низкий показатель (менее 30%) в традиционном предновогоднем опросе фиксируется уже третий раз подряд, чего не наблюдалось в республике с момента начала исследования в 1972 году, сообщил социологический институт IMAS.
Для традиционного исследования перед Новым годом IMAS опросил 1002 граждан Австрии в возрасте от 16 лет, интервью прошли с 9 ноября по 1 декабря.
Согласно исследованию, 32% настроены скептически, более трети выразили обеспокоенность в связи с развитием ситуации в следующем году. Большинство опрошенных считают инфляцию и подорожание жизни самой важной проблемой в ближайшее время.
Что касается пожеланий на следующий год, то четверть опрошенных заявила, что желает, прежде всего, здоровья себе и своим близким. Более 20% хотели бы, чтобы их личная жизненная ситуация сложилась удачным образом, 16% жаждут мира на Украине и прекращения инфляции. Только 2% включили в свой список желаний защиту окружающей среды и климата.
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 14:32
В Австрии не признали связь между санкциями против России и ростом инфляции
 
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