https://ria.ru/20221228/avariya-1841916727.html

Хабаровскому чиновнику дали условный срок за ДТП, где погибли три человека

Хабаровскому чиновнику дали условный срок за ДТП, где погибли три человека - РИА Новости, 28.12.2022

Хабаровскому чиновнику дали условный срок за ДТП, где погибли три человека

Суд в среду приговорил к условному сроку заключения сотрудника Дальневосточного управления Ространснадзора за произошедшее в мае прошлого года ДТП с автобусом,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T14:40

2022-12-28T14:40

2022-12-28T14:40

происшествия

хабаровск

хабаровский край

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Суд в среду приговорил к условному сроку заключения сотрудника Дальневосточного управления Ространснадзора за произошедшее в мае прошлого года ДТП с автобусом, где погибли три женщины, сообщает прокуратура Хабаровского края. Трагедия случилась в ночь на 1 мая 2021 года в 140 километрах от села Лидога в Нанайском муниципальном районе: междугородний автобус по пути из Хабаровска в Совгавань опрокинулся с 32 пассажирами и двумя водителями на борту. Тогда погибли три женщины, а 29 пассажирам получили травмы различной степени тяжести. Как выяснило следствие, водитель из-за переутомления уснул за рулем. Чиновника признали виновным в халатности. Незадолго до аварии, с 1 по 28 апреля прошлого года, инспектор спустя рукава провел плановую проверку перевозчика: не изучая данные тахографов о режиме труда и отдыха, утвердил акт об отсутствии каких-либо нарушений. "Центральный районный суд Хабаровска 28 декабря вынес приговор по делу в отношении главного государственного инспектора отдела автотранспортного надзора Дальневосточного управления Ространснадзор... Мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года", - сообщает ведомство. Что до водителя автобуса, он уже осужден к трем годам колонии-поселения с лишением водительских прав на два года после освобождения. Дело директора транспортной компании еще рассматривает суд.

https://ria.ru/20221228/dtp-1841846096.html

https://ria.ru/20221226/prigovor-1841479011.html

хабаровск

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происшествия, хабаровск, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)