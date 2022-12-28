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Хабаровскому чиновнику дали условный срок за ДТП, где погибли три человека - РИА Новости, 28.12.2022
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Хабаровскому чиновнику дали условный срок за ДТП, где погибли три человека
Хабаровскому чиновнику дали условный срок за ДТП, где погибли три человека - РИА Новости, 28.12.2022
Хабаровскому чиновнику дали условный срок за ДТП, где погибли три человека
Суд в среду приговорил к условному сроку заключения сотрудника Дальневосточного управления Ространснадзора за произошедшее в мае прошлого года ДТП с автобусом,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T14:40
2022-12-28T14:40
происшествия
хабаровск
хабаровский край
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Суд в среду приговорил к условному сроку заключения сотрудника Дальневосточного управления Ространснадзора за произошедшее в мае прошлого года ДТП с автобусом, где погибли три женщины, сообщает прокуратура Хабаровского края. Трагедия случилась в ночь на 1 мая 2021 года в 140 километрах от села Лидога в Нанайском муниципальном районе: междугородний автобус по пути из Хабаровска в Совгавань опрокинулся с 32 пассажирами и двумя водителями на борту. Тогда погибли три женщины, а 29 пассажирам получили травмы различной степени тяжести. Как выяснило следствие, водитель из-за переутомления уснул за рулем. Чиновника признали виновным в халатности. Незадолго до аварии, с 1 по 28 апреля прошлого года, инспектор спустя рукава провел плановую проверку перевозчика: не изучая данные тахографов о режиме труда и отдыха, утвердил акт об отсутствии каких-либо нарушений. "Центральный районный суд Хабаровска 28 декабря вынес приговор по делу в отношении главного государственного инспектора отдела автотранспортного надзора Дальневосточного управления Ространснадзор... Мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года", - сообщает ведомство. Что до водителя автобуса, он уже осужден к трем годам колонии-поселения с лишением водительских прав на два года после освобождения. Дело директора транспортной компании еще рассматривает суд.
https://ria.ru/20221228/dtp-1841846096.html
https://ria.ru/20221226/prigovor-1841479011.html
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
14:40 28.12.2022
 
Хабаровскому чиновнику дали условный срок за ДТП, где погибли три человека

Суд приговорил хабаровского чиновника к условному сроку за ДТП, где погибли три человека

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 28 дек - РИА Новости. Суд в среду приговорил к условному сроку заключения сотрудника Дальневосточного управления Ространснадзора за произошедшее в мае прошлого года ДТП с автобусом, где погибли три женщины, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Трагедия случилась в ночь на 1 мая 2021 года в 140 километрах от села Лидога в Нанайском муниципальном районе: междугородний автобус по пути из Хабаровска в Совгавань опрокинулся с 32 пассажирами и двумя водителями на борту. Тогда погибли три женщины, а 29 пассажирам получили травмы различной степени тяжести. Как выяснило следствие, водитель из-за переутомления уснул за рулем.
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Чиновника признали виновным в халатности. Незадолго до аварии, с 1 по 28 апреля прошлого года, инспектор спустя рукава провел плановую проверку перевозчика: не изучая данные тахографов о режиме труда и отдыха, утвердил акт об отсутствии каких-либо нарушений.
"Центральный районный суд Хабаровска 28 декабря вынес приговор по делу в отношении главного государственного инспектора отдела автотранспортного надзора Дальневосточного управления Ространснадзор... Мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года", - сообщает ведомство.
Что до водителя автобуса, он уже осужден к трем годам колонии-поселения с лишением водительских прав на два года после освобождения. Дело директора транспортной компании еще рассматривает суд.
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