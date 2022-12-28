https://ria.ru/20221228/arest-1841927469.html

Жителя Великого Новгорода арестовали по обвинению в убийстве двух женщин

Жителя Великого Новгорода арестовали по обвинению в убийстве двух женщин - РИА Новости, 28.12.2022

Жителя Великого Новгорода арестовали по обвинению в убийстве двух женщин

Житель Великого Новгорода арестован по обвинению в убийстве двух женщин в мае 1999 года, когда он попал в квартиру одной из них под видом сотрудника милиции,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:05

2022-12-28T15:05

2022-12-28T15:05

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великий новгород

новгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Житель Великого Новгорода арестован по обвинению в убийстве двух женщин в мае 1999 года, когда он попал в квартиру одной из них под видом сотрудника милиции, сообщило СУСК по Новгородской области. По версии следствия, утром 5 мая мужчина, вооружившись топором и надев милицейскую фуражку, решил ограбить квартиру на улице Кочетова. Хозяйка этой квартиры открыла ему дверь, приняв за сотрудника милиции. Обвиняемый несколько раз ударил ее топором по голове, а после убийства стал искать деньги и ценности. В этот момент в гости к убитой женщине пришла ее пожилая мать, которая также была убита. Ограбив квартиру, мужчина скрылся. Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве двух лиц. Как информирует областное следственное управление, в октябре 2022 года расследование этого дела взял на контроль заместитель председателя СК РФ Александр Клаус, который поручил провести следственные действия по получению дополнительных улик и изобличению виновного. "В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий неоднократно судимый 47-летний житель Великого Новгорода задержан. Следователями СК мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц, сопряженного с разбоем… В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ранее обвиняемый был признан судом виновным в краже из этой же квартиры, которая произошла за полтора месяца до убийств.

https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841923156.html

https://ria.ru/20221227/makeevka-1841636304.html

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великий новгород

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, великий новгород, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия