Рейтинг@Mail.ru
Жителя Великого Новгорода арестовали по обвинению в убийстве двух женщин - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/arest-1841927469.html
Жителя Великого Новгорода арестовали по обвинению в убийстве двух женщин
Жителя Великого Новгорода арестовали по обвинению в убийстве двух женщин - РИА Новости, 28.12.2022
Жителя Великого Новгорода арестовали по обвинению в убийстве двух женщин
Житель Великого Новгорода арестован по обвинению в убийстве двух женщин в мае 1999 года, когда он попал в квартиру одной из них под видом сотрудника милиции,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:05
2022-12-28T15:05
россия
великий новгород
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Житель Великого Новгорода арестован по обвинению в убийстве двух женщин в мае 1999 года, когда он попал в квартиру одной из них под видом сотрудника милиции, сообщило СУСК по Новгородской области. По версии следствия, утром 5 мая мужчина, вооружившись топором и надев милицейскую фуражку, решил ограбить квартиру на улице Кочетова. Хозяйка этой квартиры открыла ему дверь, приняв за сотрудника милиции. Обвиняемый несколько раз ударил ее топором по голове, а после убийства стал искать деньги и ценности. В этот момент в гости к убитой женщине пришла ее пожилая мать, которая также была убита. Ограбив квартиру, мужчина скрылся. Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве двух лиц. Как информирует областное следственное управление, в октябре 2022 года расследование этого дела взял на контроль заместитель председателя СК РФ Александр Клаус, который поручил провести следственные действия по получению дополнительных улик и изобличению виновного. "В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий неоднократно судимый 47-летний житель Великого Новгорода задержан. Следователями СК мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц, сопряженного с разбоем… В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ранее обвиняемый был признан судом виновным в краже из этой же квартиры, которая произошла за полтора месяца до убийств.
https://ria.ru/20221228/ubiystvo-1841923156.html
https://ria.ru/20221227/makeevka-1841636304.html
россия
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великий новгород, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Великий Новгород, Новгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
15:05 28.12.2022
 
Жителя Великого Новгорода арестовали по обвинению в убийстве двух женщин

Жителя Великого Новгорода арестовали по обвинению в убийстве двух женщин в мае 1999 года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Житель Великого Новгорода арестован по обвинению в убийстве двух женщин в мае 1999 года, когда он попал в квартиру одной из них под видом сотрудника милиции, сообщило СУСК по Новгородской области.
По версии следствия, утром 5 мая мужчина, вооружившись топором и надев милицейскую фуражку, решил ограбить квартиру на улице Кочетова. Хозяйка этой квартиры открыла ему дверь, приняв за сотрудника милиции. Обвиняемый несколько раз ударил ее топором по голове, а после убийства стал искать деньги и ценности. В этот момент в гости к убитой женщине пришла ее пожилая мать, которая также была убита.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 14:52
В Екатеринбурге арестовали на два месяца обвиняемую в убийстве трех детей
Ограбив квартиру, мужчина скрылся. Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве двух лиц.
Как информирует областное следственное управление, в октябре 2022 года расследование этого дела взял на контроль заместитель председателя СК РФ Александр Клаус, который поручил провести следственные действия по получению дополнительных улик и изобличению виновного.
"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий неоднократно судимый 47-летний житель Великого Новгорода задержан. Следователями СК мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух лиц, сопряженного с разбоем… В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ранее обвиняемый был признан судом виновным в краже из этой же квартиры, которая произошла за полтора месяца до убийств.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 13:35
В Донецке задержали четверых человек после убийства семьи в Макеевке
 
РоссияВеликий НовгородНовгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала