https://ria.ru/20221228/2023-1841838258.html

Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях

Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях - РИА Новости, 28.12.2022

Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях

Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T11:09

2022-12-28T11:09

2022-12-28T11:09

политика

андрей турчак

единая россия

новый год

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях", - сказал Турчак на совещании по программе капремонта школ. Он также призвал "проснуться" депутатов Госдумы, чтобы помочь регионам в реализации программы по проекту капремонта школ.

https://ria.ru/20221227/rossiya-1841548977.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, андрей турчак, единая россия, новый год