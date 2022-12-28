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Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях - РИА Новости, 28.12.2022
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Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях
Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях - РИА Новости, 28.12.2022
Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях
Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:09
2022-12-28T11:09
политика
андрей турчак
единая россия
новый год
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях", - сказал Турчак на совещании по программе капремонта школ. Он также призвал "проснуться" депутатов Госдумы, чтобы помочь регионам в реализации программы по проекту капремонта школ.
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политика, андрей турчак, единая россия, новый год
Политика, Андрей Турчак, Единая Россия, Новый год
11:09 28.12.2022
 
Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях

Турчак заявил, что новый 2023 год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях", - сказал Турчак на совещании по программе капремонта школ.
Он также призвал "проснуться" депутатов Госдумы, чтобы помочь регионам в реализации программы по проекту капремонта школ.
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ПолитикаАндрей ТурчакЕдиная РоссияНовый год
 
 
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