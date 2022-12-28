https://ria.ru/20221228/2023-1841838258.html
Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях
Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях - РИА Новости, 28.12.2022
Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях
Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T11:09
2022-12-28T11:09
2022-12-28T11:09
политика
андрей турчак
единая россия
новый год
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях", - сказал Турчак на совещании по программе капремонта школ. Он также призвал "проснуться" депутатов Госдумы, чтобы помочь регионам в реализации программы по проекту капремонта школ.
https://ria.ru/20221227/rossiya-1841548977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей турчак, единая россия, новый год
Политика, Андрей Турчак, Единая Россия, Новый год
Турчак считает, что 2023 год будет более напряженным во всех отношениях
Турчак заявил, что новый 2023 год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях