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Глава Ингушетии исполнил три новогодние мечты детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2022
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Глава Ингушетии исполнил три новогодние мечты детей с "Елки желаний"
Глава Ингушетии исполнил три новогодние мечты детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2022
Глава Ингушетии исполнил три новогодние мечты детей с "Елки желаний"
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты трех юных жителей республики, сообщила пресс-служба руководителя... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T22:38
2022-12-27T22:38
новый год — 2023
общество
махмуд-али калиматов
россия
новый год
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НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты трех юных жителей республики, сообщила пресс-служба руководителя региона. Ранее сообщалось, что 16 декабря Калиматов дал старт акции в регионе, сняв с елки три открытки с пожеланиями ребят. "Во вторник руководитель региона лично вручил долгожданные подарки юным жителям республики. Семилетней Амине Марзиевой достался каркасный бассейн, Абдуллаху Бузуртанову подарили электромобиль, Амалия Могушкова получила в подарок гитару", - говорится в сообщении. Калиматов пожелал ребятам и их мамам крепкого здоровья, благополучия, добрых событий в наступающем году. "Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". За время существования акции было исполнено более 60 тысяч желаний. Такие акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а с 2021 года к акции присоединились и палаты Федерального собрания России.
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общество, махмуд-али калиматов, россия, новый год
Новый год — 2023, Общество, Махмуд-Али Калиматов, Россия, Новый год
22:38 27.12.2022
 
Глава Ингушетии исполнил три новогодние мечты детей с "Елки желаний"

Глава Ингушетии Калиматов исполнил новогодние мечты трех детей с "Елки желаний"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний" в Доме правительства РФ
Акция Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Акция "Елка желаний" в Доме правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты трех юных жителей республики, сообщила пресс-служба руководителя региона.
Ранее сообщалось, что 16 декабря Калиматов дал старт акции в регионе, сняв с елки три открытки с пожеланиями ребят.
"Во вторник руководитель региона лично вручил долгожданные подарки юным жителям республики. Семилетней Амине Марзиевой достался каркасный бассейн, Абдуллаху Бузуртанову подарили электромобиль, Амалия Могушкова получила в подарок гитару", - говорится в сообщении.
Калиматов пожелал ребятам и их мамам крепкого здоровья, благополучия, добрых событий в наступающем году.
"Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". За время существования акции было исполнено более 60 тысяч желаний. Такие акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а с 2021 года к акции присоединились и палаты Федерального собрания России.
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