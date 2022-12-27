https://ria.ru/20221227/zhelaniya-1841784006.html

Глава Ингушетии исполнил три новогодние мечты детей с "Елки желаний"

Глава Ингушетии исполнил три новогодние мечты детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2022

Глава Ингушетии исполнил три новогодние мечты детей с "Елки желаний"

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты трех юных жителей республики, сообщила пресс-служба руководителя... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T22:38

2022-12-27T22:38

2022-12-27T22:38

новый год — 2023

общество

махмуд-али калиматов

россия

новый год

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НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты трех юных жителей республики, сообщила пресс-служба руководителя региона. Ранее сообщалось, что 16 декабря Калиматов дал старт акции в регионе, сняв с елки три открытки с пожеланиями ребят. "Во вторник руководитель региона лично вручил долгожданные подарки юным жителям республики. Семилетней Амине Марзиевой достался каркасный бассейн, Абдуллаху Бузуртанову подарили электромобиль, Амалия Могушкова получила в подарок гитару", - говорится в сообщении. Калиматов пожелал ребятам и их мамам крепкого здоровья, благополучия, добрых событий в наступающем году. "Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". За время существования акции было исполнено более 60 тысяч желаний. Такие акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а с 2021 года к акции присоединились и палаты Федерального собрания России.

https://ria.ru/20221227/putin-1841644749.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, махмуд-али калиматов, россия, новый год