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Жителям Баффало запретили ездить на машинах - РИА Новости, 27.12.2022
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Жителям Баффало запретили ездить на машинах
Жителям Баффало запретили ездить на машинах - РИА Новости, 27.12.2022
Жителям Баффало запретили ездить на машинах
Власти города Баффало в американском штате Нью-Йорк ввели запрет на езду на автомобилях из-за снежного шторма, обрушившегося на город, заявил Марк Полонкарц -... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T20:45
2022-12-27T21:15
в мире
джо байден
баффало
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Власти города Баффало в американском штате Нью-Йорк ввели запрет на езду на автомобилях из-за снежного шторма, обрушившегося на город, заявил Марк Полонкарц - руководитель округа Эри, где расположен город. Чиновник отметил, что в отношении пешего передвижения по населенному пункту ограничения не предусмотрены. Как сообщал ранее CBS News, жертвами сильных морозов и снежного шторма в США стали не менее 63 человек, причем больше половины погибших обнаружены именно в округе Эри, принявшем на себя один из наиболее сильных ударов стихии. Кроме того, по данным телеканала WIVB, в Баффало зафиксированы случаи мародерства, задержаны несколько человек. Видеозаписи случаев мародерства в местных магазинах стали активно распространятся в социальных сетях. Президент США Джо Байден ранее объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк.
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в мире, джо байден, баффало, нью-йорк (город), сша
В мире, Джо Байден, Баффало, Нью-Йорк (город), США
20:45 27.12.2022 (обновлено: 21:15 27.12.2022)
 
Жителям Баффало запретили ездить на машинах

Жителям американского Баффало запретили ездить на машинах из-за снежного шторма

© AP Photo / Carolyn ThompsonПоследствия снегопада в Баффало, США
Последствия снегопада в Баффало, США - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Carolyn Thompson
Последствия снегопада в Баффало, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Власти города Баффало в американском штате Нью-Йорк ввели запрет на езду на автомобилях из-за снежного шторма, обрушившегося на город, заявил Марк Полонкарц - руководитель округа Эри, где расположен город.
"Мы находимся в состоянии чрезвычайной ситуации и запрет на езду в городе Баффало сохраняется", - указал он в опубликованном заявлении.
Чиновник отметил, что в отношении пешего передвижения по населенному пункту ограничения не предусмотрены.
Как сообщал ранее CBS News, жертвами сильных морозов и снежного шторма в США стали не менее 63 человек, причем больше половины погибших обнаружены именно в округе Эри, принявшем на себя один из наиболее сильных ударов стихии.
Кроме того, по данным телеканала WIVB, в Баффало зафиксированы случаи мародерства, задержаны несколько человек. Видеозаписи случаев мародерства в местных магазинах стали активно распространятся в социальных сетях.
Президент США Джо Байден ранее объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк.
Последствия снегопада в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 19:33
Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество и газ из-за холодов
 
В миреДжо БайденБаффалоНью-Йорк (город)США
 
 
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