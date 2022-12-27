https://ria.ru/20221227/zapret-1841771323.html

Жителям Баффало запретили ездить на машинах

Жителям Баффало запретили ездить на машинах - РИА Новости, 27.12.2022

Жителям Баффало запретили ездить на машинах

Власти города Баффало в американском штате Нью-Йорк ввели запрет на езду на автомобилях из-за снежного шторма, обрушившегося на город, заявил Марк Полонкарц -... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T20:45

2022-12-27T20:45

2022-12-27T21:15

в мире

джо байден

баффало

нью-йорк (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Власти города Баффало в американском штате Нью-Йорк ввели запрет на езду на автомобилях из-за снежного шторма, обрушившегося на город, заявил Марк Полонкарц - руководитель округа Эри, где расположен город. Чиновник отметил, что в отношении пешего передвижения по населенному пункту ограничения не предусмотрены. Как сообщал ранее CBS News, жертвами сильных морозов и снежного шторма в США стали не менее 63 человек, причем больше половины погибших обнаружены именно в округе Эри, принявшем на себя один из наиболее сильных ударов стихии. Кроме того, по данным телеканала WIVB, в Баффало зафиксированы случаи мародерства, задержаны несколько человек. Видеозаписи случаев мародерства в местных магазинах стали активно распространятся в социальных сетях. Президент США Джо Байден ранее объявил о чрезвычайной ситуации из-за снежного шторма в штате Нью-Йорк.

https://ria.ru/20221225/ekonomiya-1841241837.html

баффало

нью-йорк (город)

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, джо байден, баффало, нью-йорк (город), сша