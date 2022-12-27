https://ria.ru/20221227/zapad-1841521306.html

Запад решил сыграть с Россией в ядерную "русскую рулетку"

Запад решил сыграть с Россией в ядерную "русскую рулетку" - РИА Новости, 27.12.2022

Запад решил сыграть с Россией в ядерную "русскую рулетку"

Об угрозе ядерной войны никогда не говорили так много, как в уходящем году, — наверное, со времен 60-летней давности Карибского кризиса. Но тот кризис был... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:00

2022-12-27T08:00

2022-12-27T08:13

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Об угрозе ядерной войны никогда не говорили так много, как в уходящем году, — наверное, со времен 60-летней давности Карибского кризиса. Но тот кризис был скоротечным, а сейчас уже десять месяцев обсуждаются риски перерастания конфликта на Украине в ядерную войну между Россией и США. И, несмотря на большое количество спекуляций на эту тему, назвать ее надуманной язык не повернется: хотя никто не хочет ядерного апокалипсиса или даже ограниченного применения атомного оружия, все более жесткое военное столкновение России и Запада на Украине вынуждает рассматривать любые возможные сценарии. Может ли Запад спровоцировать Россию на применение ядерного оружия, хочет ли он этого, понимает ли он риски глобальной ядерной войны?Да, на Западе есть силы, которым даже выгодно было бы ограниченное применение Россией ядерного оружия на Украине: в этом случае они надеются добиться реальной изоляции нашей страны на мировой арене, но при этом они категорически против скатывания к ядерной войне между Америкой и Россией. Никто не хочет мировой войны, но при этом именно Запад продолжает играть в "русскую рулетку".Это сравнение на днях употребил Джон Миршаймер — известный американский ученый, профессор Чикагского университета. Один из видных представителей реалистической школы международных отношений уже не первый раз говорит о том, что именно Запад несет основную ответственность за украинский кризис, потому что создавал угрозы для России планами принятия Украины в ЕС и НАТО, но сейчас он предупреждает о чрезвычайной опасности ставки на поражение России:То есть Запад оказался в ловушке — сам себя загнал в цугцванг, когда любой ход ухудшает положение игрока? Проиграть русским на Украине он не может себе позволить, потому что, как говорит Миршаймер, "с точки зрения американцев, уступка этих территорий в пользу России равносильна поражению Запада":"США с союзниками ввязались во все это исключительно ради победы и считают любые уступки русским неприемлемыми".Но и выиграть атлантисты не могут, потому что приближение победы над Россией угрожает ядерной войной:"Для меня совершенно очевидно, что нужно быть чрезвычайно осторожным, когда имеешь дело с вооруженным до зубов врагом-сверхгосударством, чье ЯО направлено прямо на тебя. Такого врага нельзя загонять в угол или в отчаянное положение, нельзя угрожать его существованию, потому что в таких обстоятельствах велика вероятность ядерного удара. Если это произойдет, не будет ни Лондона, ни Европы: мы все сгинем в огне ядерной войны. Я считаю, что главная цель — этого избежать".Вилка, которую описывает Миршаймер, абсолютно реалистична — и она свидетельствует не об агрессивности России, а об ошибочности всей стратегии Запада в отношении Украины. Ставка на изменение исторических границ между русским миром и Западом, на "похищение Украины" не сработала. И не могла сработать, потому что — хотя Запад и сильнее России в военном и экономическом плане — ядерное оружие сводит данное преимущество на нет: атомная бомба в этом смысле является "великим уравнителем", а не только средством сдерживания. А при прочих равных Россия имеет преимущество — речь идет о принципиальном для нас вопросе национальной безопасности и воссоединения русских земель, а для Запада — всего лишь о сдерживании и ослаблении России. Да, потеря Украины нанесет огромный ущерб репутации Запада и его попыткам продлить свое положение гегемона, но, во-первых, атлантисты сами приравнивают поражение Украины (не имеющей для них в реальности стратегического значения) к собственному, а во-вторых, процесс демонтажа англосаксонской гегемонии в любом случае и без всякой Украины уже был необратим.Россия не может себе позволить проиграть — а Запад может. Взаимный проигрыш возможен только в результате ядерной войны — и, хотя ее не желают обе стороны, Запад понимает, что Россия никогда не согласится с атлантизацией Украины и готова нести гораздо большие издержки, чем ее противники. Миршаймер надеется, что американские элиты это осознают:"Поймите: когда страна видит, что столкнулась с экзистенциальной угрозой и впадает в отчаяние, она готова испытать судьбу и пойти на невероятно рискованные шаги. Лучшим примером служит нападение Японии на американский Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Важно понимать: японцы тогда в полной мере осознавали, что не более чем лают на слона. ВВП США был на порядок выше, как и возможность выставить куда более грозную армию. Японцы не тешили себя иллюзиями победы. Они знали, что крохотный шанс у них все же есть, но, скорее всего, удача будет не на их стороне. И все равно напали. Напали потому, что поддались отчаянию на фоне попыток США задушить их страну экономически.Япония могла вылететь из списка великих держав и потому решила действовать. Иными словами, движимая отчаянием великая держава согласна на любые, даже крайние меры. Это, кстати, одна из причин, по которым нам следует беспокоиться о возможном применении русскими ядерного оружия. Если случится так, что они станут проигрывать в нынешнем конфликте, положение может стать отчаянным".Пример с Японией не совсем корректен, хотя понятно, почему Миршаймер обращается именно к нему: все-таки это последний (и, по сути, единственный) случай нападения на США. Но Японию Штаты сознательно провоцировали — профессор упоминает об этом, говоря о попытках "экономически задушить" империю. Но делая это, они чувствовали себя безнаказанными, потому что понимали: Япония не может уничтожить США. Сейчас ситуация принципиально иная — и как бы англосаксам ни хотелось победить Россию, у них просто нет для этого возможности.Всегда есть порог, на котором они будут вынуждены остановиться, испугавшись крутить барабан "русской рулетки". А у России нет такого порога: отступать нам действительно некуда, потому что на кону стоит Киев — "мать городов русских". Мы вернем его без применения ядерного оружия, но благодаря его наличию.

https://ria.ru/20221225/voyna-1841258921.html

https://ria.ru/20221221/udar-1840298466.html

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авторы, россия, украина, сша, нато