https://ria.ru/20221227/yashin-1841636650.html

Яшина* привезли в СИЗО в Ижевске

Яшина* привезли в СИЗО в Ижевске - РИА Новости, 27.12.2022

Яшина* привезли в СИЗО в Ижевске

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о российской армии, этапировали в ижевское СИЗО, сообщила РИА... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:36

2022-12-27T13:36

2022-12-27T13:40

илья яшин

ижевск

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

буча

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* (признан иноагентом), осужденного за фейки о российской армии, этапировали в ижевское СИЗО, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт."В изоляторе нам сказали, что его этапировали в СИЗО-1 Удмуртии в Ижевске", - заявила она.По ее словам, пока приговор не вступил в законную силу, Яшина* не могут отправить к месту отбывания наказания, а только перемещать между СИЗО."В моей практике был случай, когда подзащитного также этапировали в СИЗО в Удмуртии, а после вступления приговора в силу отправили в колонию в другой регион. Мы считаем эту практику ужасной - она связана с перелимитом в московских СИЗО", - пояснила Эйсмонт.Мещанский суд Москвы 9 декабря назначил Яшина* 8,5 лет колонии общего режима. Защита впоследствии обжаловала приговор.Как заявляет СК РФ, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Как указала судья, Яшин* осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он "создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции".Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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https://ria.ru/20221215/nevzorov-1838947495.html

https://ria.ru/20221226/grozev-1841429591.html

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илья яшин, ижевск, происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), буча