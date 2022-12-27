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Названы выплаты, которые должны платить работодатели кроме зарплаты - РИА Новости, 27.12.2022
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Названы выплаты, которые должны платить работодатели кроме зарплаты
Названы выплаты, которые должны платить работодатели кроме зарплаты - РИА Новости, 27.12.2022
Названы выплаты, которые должны платить работодатели кроме зарплаты
К доплатам, которые работодатели должны предоставить работнику, относятся оплата больничного, отпусков, декретного отпуска, командировочных, НДФЛ и компенсация... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T02:17
2022-12-27T02:17
общество
елена кудерко
зарплата
работа
россия
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. К доплатам, которые работодатели должны предоставить работнику, относятся оплата больничного, отпусков, декретного отпуска, командировочных, НДФЛ и компенсация использования личного имущества, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.По ее словам, в частности, полагается доплата за сверхурочную работу – если сотрудник перерабатывает свыше установленного в трудовом договоре времени или выполняет дополнительные обязанности. Первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее в двойном. При желании работник может взять компенсацию отгулом.Сотруднику в командировке должны оплачивать не только проезд и жилье, но и выдавать так называемые суточные – не менее 700 рублей в сутки. Если работник для работы использует личное имущество – сотовую связь, автомобиль, ноутбук или компьютер – оплачивать должны и их. Размер оплаты регулируется трудовым договором или допсоглашениями к нему. Работодатель обязан также частично оплатить вынужденный простой по своей вине. Также юрист отметила, что раз в год должна индексироваться и зарплата, но размер этой индексации не прописан в законе.
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общество, елена кудерко, зарплата, работа, россия
Общество, Елена Кудерко, Зарплата, Работа, Россия
02:17 27.12.2022
 
Названы выплаты, которые должны платить работодатели кроме зарплаты

Юрист Кудерко сообщила о праве работника на оплату больничного, отпусков и командировочных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Купюры номиналом 200 и 2000 рублей . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. К доплатам, которые работодатели должны предоставить работнику, относятся оплата больничного, отпусков, декретного отпуска, командировочных, НДФЛ и компенсация использования личного имущества, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.
По ее словам, в частности, полагается доплата за сверхурочную работу – если сотрудник перерабатывает свыше установленного в трудовом договоре времени или выполняет дополнительные обязанности. Первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее в двойном. При желании работник может взять компенсацию отгулом.
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Сотруднику в командировке должны оплачивать не только проезд и жилье, но и выдавать так называемые суточные – не менее 700 рублей в сутки. Если работник для работы использует личное имущество – сотовую связь, автомобиль, ноутбук или компьютер – оплачивать должны и их. Размер оплаты регулируется трудовым договором или допсоглашениями к нему. Работодатель обязан также частично оплатить вынужденный простой по своей вине. Также юрист отметила, что раз в год должна индексироваться и зарплата, но размер этой индексации не прописан в законе.
 
ОбществоЕлена КудеркоЗарплатаРаботаРоссия
 
 
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