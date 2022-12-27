Названы выплаты, которые должны платить работодатели кроме зарплаты
Юрист Кудерко сообщила о праве работника на оплату больничного, отпусков и командировочных
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. К доплатам, которые работодатели должны предоставить работнику, относятся оплата больничного, отпусков, декретного отпуска, командировочных, НДФЛ и компенсация использования личного имущества, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.
По ее словам, в частности, полагается доплата за сверхурочную работу – если сотрудник перерабатывает свыше установленного в трудовом договоре времени или выполняет дополнительные обязанности. Первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее в двойном. При желании работник может взять компенсацию отгулом.
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Сотруднику в командировке должны оплачивать не только проезд и жилье, но и выдавать так называемые суточные – не менее 700 рублей в сутки. Если работник для работы использует личное имущество – сотовую связь, автомобиль, ноутбук или компьютер – оплачивать должны и их. Размер оплаты регулируется трудовым договором или допсоглашениями к нему. Работодатель обязан также частично оплатить вынужденный простой по своей вине. Также юрист отметила, что раз в год должна индексироваться и зарплата, но размер этой индексации не прописан в законе.