https://ria.ru/20221227/vyplaty-1841539691.html

Названы выплаты, которые должны платить работодатели кроме зарплаты

Названы выплаты, которые должны платить работодатели кроме зарплаты - РИА Новости, 27.12.2022

Названы выплаты, которые должны платить работодатели кроме зарплаты

К доплатам, которые работодатели должны предоставить работнику, относятся оплата больничного, отпусков, декретного отпуска, командировочных, НДФЛ и компенсация... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T02:17

2022-12-27T02:17

2022-12-27T02:17

общество

елена кудерко

зарплата

работа

россия

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. К доплатам, которые работодатели должны предоставить работнику, относятся оплата больничного, отпусков, декретного отпуска, командировочных, НДФЛ и компенсация использования личного имущества, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.По ее словам, в частности, полагается доплата за сверхурочную работу – если сотрудник перерабатывает свыше установленного в трудовом договоре времени или выполняет дополнительные обязанности. Первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее в двойном. При желании работник может взять компенсацию отгулом.Сотруднику в командировке должны оплачивать не только проезд и жилье, но и выдавать так называемые суточные – не менее 700 рублей в сутки. Если работник для работы использует личное имущество – сотовую связь, автомобиль, ноутбук или компьютер – оплачивать должны и их. Размер оплаты регулируется трудовым договором или допсоглашениями к нему. Работодатель обязан также частично оплатить вынужденный простой по своей вине. Также юрист отметила, что раз в год должна индексироваться и зарплата, но размер этой индексации не прописан в законе.

https://ria.ru/20221224/pensiya-1841009513.html

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Алексей Калабанов

общество, елена кудерко, зарплата, работа, россия