https://ria.ru/20221227/vvp-1841663330.html
Белоусов ожидает динамику ВВП России в 2023 году около нуля
Белоусов ожидает динамику ВВП России в 2023 году около нуля - РИА Новости, 27.12.2022
Белоусов ожидает динамику ВВП России в 2023 году около нуля
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ожидает динамику ВВП России в 2023 году "около нуля", хотя официальный прогноз – спад чуть менее 1%. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:43
2022-12-27T14:43
2022-12-27T14:59
андрей белоусов
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ожидает динамику ВВП России в 2023 году "около нуля", хотя официальный прогноз – спад чуть менее 1%."Конечно, в следующем году мы 3% (роста ВВП - ред.) не сможем показать, скорее всего, будет ниже. Я думаю, что будет около нуля. Прогноз сейчас у нас примерно минус 1%, чуть меньше", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году, в следующем - 1-4%.В середине декабря Белоусов говорил, что видит возможности ограничить спад экономики России 1% в 2023 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Андрей Белоусов, Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
14:43 27.12.2022 (обновлено: 14:59 27.12.2022)
Белоусов ожидает динамику ВВП России в 2023 году около нуля
Первый вице-премьер Белоусов: динамика ВВП России в 2023 году будет около нуля