https://ria.ru/20221227/vvp-1841663330.html

Белоусов ожидает динамику ВВП России в 2023 году около нуля

Белоусов ожидает динамику ВВП России в 2023 году около нуля - РИА Новости, 27.12.2022

Белоусов ожидает динамику ВВП России в 2023 году около нуля

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ожидает динамику ВВП России в 2023 году "около нуля", хотя официальный прогноз – спад чуть менее 1%. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:43

2022-12-27T14:43

2022-12-27T14:59

андрей белоусов

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795763404_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_1a50645816b06bb6714c333668c36b4e.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ожидает динамику ВВП России в 2023 году "около нуля", хотя официальный прогноз – спад чуть менее 1%."Конечно, в следующем году мы 3% (роста ВВП - ред.) не сможем показать, скорее всего, будет ниже. Я думаю, что будет около нуля. Прогноз сейчас у нас примерно минус 1%, чуть меньше", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году, в следующем - 1-4%.В середине декабря Белоусов говорил, что видит возможности ограничить спад экономики России 1% в 2023 году.

https://ria.ru/20221227/evro-1841643681.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей белоусов, экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)