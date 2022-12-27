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ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с обновлением своего приложения - РИА Новости, 27.12.2022
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ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с обновлением своего приложения
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с обновлением своего приложения - РИА Новости, 27.12.2022
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с обновлением своего приложения
Мошенники, прикидываясь сотрудниками ВТБ, предлагают его клиентам через мессенджеры и социальные сети обновить приложение, затем просят данные, с помощью... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T14:05
2022-12-27T14:05
экономика
технологии
втб
мошенничество
кибербезопасность
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мошенники, прикидываясь сотрудниками ВТБ, предлагают его клиентам через мессенджеры и социальные сети обновить приложение, затем просят данные, с помощью которых сами могут войти в личный кабинет, сообщила пресс-служба банка. "В ноябре мы выявили новую мошенническую схему – лжесотрудники банка обращаются к клиентам в мессенджерах и социальных сетях с предложением обновить приложение "ВТБ Онлайн", а затем просят сообщить данные из СМС для входа в личный кабинет", - приводится в сообщении заявление старшего вице-президента банка, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова. В ВТБ рассказали, что среди самых частых тем, которые поднимают мошенники при общении с клиентами банка, – оформление кредитной заявки, смена финансового номера (или доверенного номера телефона), подозрительная операция. Злоумышленники также могут попросить пользователей установить новое приложение на мобильное устройство якобы для проверки работы банковского приложения. В целом специалисты ВТБ фиксируют рост активности мошенников в социальных сетях и мессенджерах. Так, в декабре эта активность выросла в 1,6 раза в сравнении с ноябрем.
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экономика, технологии, втб, мошенничество, кибербезопасность
Экономика, Технологии, ВТБ, Мошенничество, Кибербезопасность
14:05 27.12.2022
 
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с обновлением своего приложения

ВТБ предупредил о новой схеме мошенников с просьбой переустановить приложение банка

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Мошенники, прикидываясь сотрудниками ВТБ, предлагают его клиентам через мессенджеры и социальные сети обновить приложение, затем просят данные, с помощью которых сами могут войти в личный кабинет, сообщила пресс-служба банка.
"В ноябре мы выявили новую мошенническую схему – лжесотрудники банка обращаются к клиентам в мессенджерах и социальных сетях с предложением обновить приложение "ВТБ Онлайн", а затем просят сообщить данные из СМС для входа в личный кабинет", - приводится в сообщении заявление старшего вице-президента банка, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.
В ВТБ рассказали, что среди самых частых тем, которые поднимают мошенники при общении с клиентами банка, – оформление кредитной заявки, смена финансового номера (или доверенного номера телефона), подозрительная операция. Злоумышленники также могут попросить пользователей установить новое приложение на мобильное устройство якобы для проверки работы банковского приложения.
В целом специалисты ВТБ фиксируют рост активности мошенников в социальных сетях и мессенджерах. Так, в декабре эта активность выросла в 1,6 раза в сравнении с ноябрем.
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ЭкономикаТехнологииВТБМошенничествоКибербезопасность
 
 
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