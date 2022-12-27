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Экс-советник Пентагона заявил о потере тысяч военных ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 27.12.2022
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Экс-советник Пентагона заявил о потере тысяч военных ВСУ под Артемовском
Экс-советник Пентагона заявил о потере тысяч военных ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 27.12.2022
Экс-советник Пентагона заявил о потере тысяч военных ВСУ под Артемовском
Украинская армия несет тяжелые потери и терпит поражение под Артемовском, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T18:07
2022-12-27T19:25
политика
артемовск
вооруженные силы украины
украина
донбасс
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинская армия несет тяжелые потери и терпит поражение под Артемовском, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.Украинская армия, лишившаяся многих опытных бойцов, вынуждена бросать на позиции плохо подготовленных новобранцев, на обучение которых выделили не более двух-трех недель, подчеркнул Макгрегор."Они забираются в эти траншеи и буквально ждут момента, когда будут уничтожены. &lt;…&gt; Это трагичная ситуация. Никто в здравом уме не сделал бы такого", — резюмировал он.Накануне Макгрегор оценил число общих потерь ВСУ в 150 тысяч военных, из которых 35 тысяч числятся пропавшими без вести. Как рассказал полковник, Киев мобилизует даже подростков 13-15 лет, чтобы пополнить части.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
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политика, артемовск, вооруженные силы украины, украина, донбасс
Политика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс
18:07 27.12.2022 (обновлено: 19:25 27.12.2022)
 
Экс-советник Пентагона заявил о потере тысяч военных ВСУ под Артемовском

Американский полковник Макгрегор: ВСУ терпят чувствительное поражение под Артемовском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинская армия несет тяжелые потери и терпит поражение под Артемовском, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

"Они пытаются удержать место, которое называется Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.). Оно было построено как логистический хаб, соединяющий железные дороги и транспортные узлы. ВСУ терпят поражение, теряют тысячи военнослужащих в боях", — рассказал офицер.

Украинская армия, лишившаяся многих опытных бойцов, вынуждена бросать на позиции плохо подготовленных новобранцев, на обучение которых выделили не более двух-трех недель, подчеркнул Макгрегор.
"Они забираются в эти траншеи и буквально ждут момента, когда будут уничтожены. <…> Это трагичная ситуация. Никто в здравом уме не сделал бы такого", — резюмировал он.
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Накануне Макгрегор оценил число общих потерь ВСУ в 150 тысяч военных, из которых 35 тысяч числятся пропавшими без вести. Как рассказал полковник, Киев мобилизует даже подростков 13-15 лет, чтобы пополнить части.
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
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