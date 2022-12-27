https://ria.ru/20221227/vsu-1841738379.html

Экс-советник Пентагона заявил о потере тысяч военных ВСУ под Артемовском

Экс-советник Пентагона заявил о потере тысяч военных ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 27.12.2022

Экс-советник Пентагона заявил о потере тысяч военных ВСУ под Артемовском

Украинская армия несет тяжелые потери и терпит поражение под Артемовском, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T18:07

2022-12-27T18:07

2022-12-27T19:25

политика

артемовск

вооруженные силы украины

украина

донбасс

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинская армия несет тяжелые потери и терпит поражение под Артемовском, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.Украинская армия, лишившаяся многих опытных бойцов, вынуждена бросать на позиции плохо подготовленных новобранцев, на обучение которых выделили не более двух-трех недель, подчеркнул Макгрегор."Они забираются в эти траншеи и буквально ждут момента, когда будут уничтожены. <…> Это трагичная ситуация. Никто в здравом уме не сделал бы такого", — резюмировал он.Накануне Макгрегор оценил число общих потерь ВСУ в 150 тысяч военных, из которых 35 тысяч числятся пропавшими без вести. Как рассказал полковник, Киев мобилизует даже подростков 13-15 лет, чтобы пополнить части.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что, по оценкам экспертов, в результате боевых действий погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии этот абзац полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".

https://radiosputnik.ria.ru/20221227/zelenskiy-1841697938.html

https://ria.ru/20221227/zelenskiy-1841682486.html

артемовск

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политика, артемовск, вооруженные силы украины, украина, донбасс