https://ria.ru/20221227/vodorod-1841636500.html

На Кольской АЭС произвели первый водород на новом электролизере

На Кольской АЭС произвели первый водород на новом электролизере - РИА Новости, 27.12.2022

На Кольской АЭС произвели первый водород на новом электролизере

Новая электролизная установка отечественной сборки произвела первый водород, который необходим для охлаждения турбогенераторов, вырабатывающих электроэнергию на РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T13:36

2022-12-27T13:36

2022-12-27T13:36

ядерные технологии

россия

кольская аэс

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МУРМАНСК, 27 дек – РИА Новости. Новая электролизная установка отечественной сборки произвела первый водород, который необходим для охлаждения турбогенераторов, вырабатывающих электроэнергию на Кольской атомной станции, ставшей пилотной площадкой для производства водорода в России, сообщило управление информации и общественных связей Кольской АЭС. "Турбогенераторы на Кольской АЭС всегда охлаждались при помощи водорода, производимого электролизёрами старого типа – щелочными. В новом электролизере водород производится с использованием протонообменных мембран, что гораздо более экологично", - говорится в сообщении. Отмечается, что электролизер - это новейшая технология, которая впервые используется в промышленном масштабе на площадке АЭС концерна "Росэнергоатом". Водородная энергетика – это одно из приоритетных направлений научно-технологического развития госкорпорации "Росатом". "Сегодня Россия активизирует работу по созданию высокотехнологичной основы во всех сферах жизни… Мы верим, что данная пилотная установка зарекомендует себя, и в дальнейшем Кольская АЭС начнёт производить чистый водород в необходимых промышленных масштабах", – прокомментировал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев, слова которого приводятся в сообщении. Как пояснили на станции, преимущество новой электролизной установки – безопасность и чистота. Она производит водород чистотой 99,999%, а работа установки контролируется при помощи датчиков контроля водорода, которые реагируют на превышение установленных параметров, а также системы пожаротушения и вентиляции. Электролизер отечественного производства компании "Поликом" представляет собой готовую установку в контейнерном исполнении, для которой на месте нужна только бетонная площадка. Специальная система деионизации обеспечивает надёжность и безопасность работы комплекса за счёт подготовки воды к процессу электролиза и дополнительной очистки от вредных примесей. Внутри электролизного блока молекула воды расщепляется на протоны, электроны и кислород и далее, благодаря разнице давлений и специальной мембране, которая пропускает только протоны и электроны снова объединяются, образуя водород, а кислород выводится из системы. "Опыт по обращению с водородом позволил Кольской АЭС стать пилотной площадкой для производства водорода в России. Реализация проекта по созданию стендового-испытательного комплекса по производству водорода запланирована на 2025 год", - уточнили на станции.

https://ria.ru/20221226/likhachev-1841264464.html

https://ria.ru/20221213/araviya-1838274790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, кольская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"