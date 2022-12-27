22:55 27.12.2022 (обновлено: 23:02 27.12.2022)
Хинштейн назвал ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной
Хинштейн призвал форсировать работу над поправками об ответственности за утечку данных
Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Работу над законопроектом об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональных данных нужно форсировать, ситуация чрезвычайная, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Во вторник в интернете появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены 3,9 миллиона уникальных номеров телефонов клиентов и 80,7 тысячи уникальных номеров телефонов водителей предположительно, службы такси "Ситимобил". На прошлой неделе, после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей, сервис подтвердил РИА Новости факт утечки личных данных.
"Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная", - заявил Хинштейн.
Как напомнил парламентарий, сейчас проверки Роскомнадзором компаний, оперирующих персональными данными, подпадают под действия правительственного моратория, ведомство данные действия проводить сейчас не может. Однако, рассказал он, на официальном портале правовой информации доступен проект об изменениях в соответствующее постановление, где предлагается разрешить проверки при поручении президента, главы правительства, вице-премьера или при "случае подтвержденной утечки при согласовании с прокурором".
Вместе с тем, подчеркнул, Хинштейн - позиция комитета в этом вопросе остается неизменной - полное снятие моратория на проверки бизнеса Роскомнадзором по факту утечки персональных данных, поскольку ситуация с утечками "критическая".
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