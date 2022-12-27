https://ria.ru/20221227/utechki-1841784652.html

Хинштейн назвал ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной

Хинштейн назвал ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной - РИА Новости, 27.12.2022

Хинштейн назвал ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной

Работу над законопроектом об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональных данных нужно форсировать, ситуация чрезвычайная, заявил РИА... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T22:55

2022-12-27T22:55

2022-12-27T23:02

технологии

александр хинштейн

госдума рф

ситимобил

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Работу над законопроектом об уголовной ответственности и оборотных штрафах за утечку персональных данных нужно форсировать, ситуация чрезвычайная, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Во вторник в интернете появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены 3,9 миллиона уникальных номеров телефонов клиентов и 80,7 тысячи уникальных номеров телефонов водителей предположительно, службы такси "Ситимобил". На прошлой неделе, после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей, сервис подтвердил РИА Новости факт утечки личных данных. "Эту работу надо форсировать до последнего, безотносительно предпоследнего или последнего случая утечки, потому что ситуация в целом чрезвычайная", - заявил Хинштейн.Как напомнил парламентарий, сейчас проверки Роскомнадзором компаний, оперирующих персональными данными, подпадают под действия правительственного моратория, ведомство данные действия проводить сейчас не может. Однако, рассказал он, на официальном портале правовой информации доступен проект об изменениях в соответствующее постановление, где предлагается разрешить проверки при поручении президента, главы правительства, вице-премьера или при "случае подтвержденной утечки при согласовании с прокурором".Вместе с тем, подчеркнул, Хинштейн - позиция комитета в этом вопросе остается неизменной - полное снятие моратория на проверки бизнеса Роскомнадзором по факту утечки персональных данных, поскольку ситуация с утечками "критическая".

https://ria.ru/20221221/dannye-1840198485.html

https://ria.ru/20221221/yandeks-1840331535.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, александр хинштейн, госдума рф, ситимобил, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)