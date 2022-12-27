https://ria.ru/20221227/utechka-1841764770.html

В "Ситимобил" произошла утечка данных клиентов

В "Ситимобил" произошла утечка данных клиентов - РИА Новости, 27.12.2022

В "Ситимобил" произошла утечка данных клиентов

Утечка данных у "Ситимобил" привела к тому, что в публичном доступе оказалась не только информация о водителях, но и обезличенные номера телефонов и... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T20:03

2022-12-27T20:03

2022-12-27T20:54

ситимобил

россия

происшествия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Утечка данных у "Ситимобил" привела к тому, что в публичном доступе оказалась не только информация о водителях, но и обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок пользователей сервиса, сообщила РИА Новости PR-директор сервиса Екатерина Зубенина.Ранее во вторник в сети появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены 3,9 миллиона уникальных номеров телефонов клиентов и 80,7 тысячи уникальных номеров телефонов водителей предположительно службы такси "Ситимобил". В минувший четверг, после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей, сервис подтвердил РИА Новости факт утечки личных данных."Данные, которые оказались сейчас в публичном доступе, являются обезличенными номерами телефонов и количественными показателями поездок, осуществленных с помощью сервиса… Мы не храним на серверах широкого перечня персональных данных пользователей, а стараемся ограничиваться обезличенными данными, которые бы были достаточны для достижения целей их обработки. Несмотря на это, руководство компании приносит извинения каждому пользователю и водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе", - говорится в сообщении.По словам Зубениной, с пятницы проходит внутреннее расследование, которое позволит определить, какие еще данные стали доступны злоумышленникам."Злоумышленники выходили на представителей компании с угрозами выложить в публичный доступ более расширенную информацию и шантажом. В Роскомнадзор в течение 24 часов было направлено уведомление о случае утечки, а также в течение 72 часов с момента инцидента было направлено письмо с указанием принятых мер для защиты информации в соответствии с законом РФ. Правоохранительные органы также уведомлены о произошедшем для дальнейшего оказания содействия, было подано заявление в полицию с связи с данным инцидентом", - добавили в компании.Отмечается, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых номеров в связи с крупными утечками других сервисов ранее.

https://ria.ru/20221221/dannye-1840198485.html

https://ria.ru/20221219/gosuslugi-1839693097.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ситимобил, россия, происшествия