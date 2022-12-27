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В "Ситимобил" произошла утечка данных клиентов - РИА Новости, 27.12.2022
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В "Ситимобил" произошла утечка данных клиентов
В "Ситимобил" произошла утечка данных клиентов - РИА Новости, 27.12.2022
В "Ситимобил" произошла утечка данных клиентов
Утечка данных у "Ситимобил" привела к тому, что в публичном доступе оказалась не только информация о водителях, но и обезличенные номера телефонов и... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T20:03
2022-12-27T20:54
ситимобил
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Утечка данных у "Ситимобил" привела к тому, что в публичном доступе оказалась не только информация о водителях, но и обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок пользователей сервиса, сообщила РИА Новости PR-директор сервиса Екатерина Зубенина.Ранее во вторник в сети появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены 3,9 миллиона уникальных номеров телефонов клиентов и 80,7 тысячи уникальных номеров телефонов водителей предположительно службы такси "Ситимобил". В минувший четверг, после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей, сервис подтвердил РИА Новости факт утечки личных данных."Данные, которые оказались сейчас в публичном доступе, являются обезличенными номерами телефонов и количественными показателями поездок, осуществленных с помощью сервиса… Мы не храним на серверах широкого перечня персональных данных пользователей, а стараемся ограничиваться обезличенными данными, которые бы были достаточны для достижения целей их обработки. Несмотря на это, руководство компании приносит извинения каждому пользователю и водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе", - говорится в сообщении.По словам Зубениной, с пятницы проходит внутреннее расследование, которое позволит определить, какие еще данные стали доступны злоумышленникам."Злоумышленники выходили на представителей компании с угрозами выложить в публичный доступ более расширенную информацию и шантажом. В Роскомнадзор в течение 24 часов было направлено уведомление о случае утечки, а также в течение 72 часов с момента инцидента было направлено письмо с указанием принятых мер для защиты информации в соответствии с законом РФ. Правоохранительные органы также уведомлены о произошедшем для дальнейшего оказания содействия, было подано заявление в полицию с связи с данным инцидентом", - добавили в компании.Отмечается, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых номеров в связи с крупными утечками других сервисов ранее.
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ситимобил, россия, происшествия
Ситимобил, Россия, Происшествия
20:03 27.12.2022 (обновлено: 20:54 27.12.2022)
 
В "Ситимобил" произошла утечка данных клиентов

"Ситимобил" подтвердил утечку части обезличенных данных пользователей сервиса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль службы такси "Ситимобил".
Автомобиль службы такси Ситимобил. - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль службы такси "Ситимобил".. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Утечка данных у "Ситимобил" привела к тому, что в публичном доступе оказалась не только информация о водителях, но и обезличенные номера телефонов и количественные показатели поездок пользователей сервиса, сообщила РИА Новости PR-директор сервиса Екатерина Зубенина.
Ранее во вторник в сети появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены 3,9 миллиона уникальных номеров телефонов клиентов и 80,7 тысячи уникальных номеров телефонов водителей предположительно службы такси "Ситимобил". В минувший четверг, после появления в сети информации об утечке в открытый доступ четырех тысяч фотографий паспортов водителей, сервис подтвердил РИА Новости факт утечки личных данных.
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"Данные, которые оказались сейчас в публичном доступе, являются обезличенными номерами телефонов и количественными показателями поездок, осуществленных с помощью сервиса… Мы не храним на серверах широкого перечня персональных данных пользователей, а стараемся ограничиваться обезличенными данными, которые бы были достаточны для достижения целей их обработки. Несмотря на это, руководство компании приносит извинения каждому пользователю и водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе", - говорится в сообщении.
По словам Зубениной, с пятницы проходит внутреннее расследование, которое позволит определить, какие еще данные стали доступны злоумышленникам.
"Злоумышленники выходили на представителей компании с угрозами выложить в публичный доступ более расширенную информацию и шантажом. В Роскомнадзор в течение 24 часов было направлено уведомление о случае утечки, а также в течение 72 часов с момента инцидента было направлено письмо с указанием принятых мер для защиты информации в соответствии с законом РФ. Правоохранительные органы также уведомлены о произошедшем для дальнейшего оказания содействия, было подано заявление в полицию с связи с данным инцидентом", - добавили в компании.
Отмечается, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых номеров в связи с крупными утечками других сервисов ранее.
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