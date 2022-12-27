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На Украине заявили о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 27.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841780180.html
На Украине заявили о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры
На Украине заявили о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 27.12.2022
На Украине заявили о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры
Российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры, сообщил в эфире телемарафона "Рада" первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T21:48
2022-12-27T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
евгений енин
денис шмыгаль
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры, сообщил в эфире телемарафона "Рада" первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он уточнил, что в основном речь идет о газопроводах и электроподстанциях.Кроме того, сегодня замглавы администрации Киева Петр Пантелеев сообщил, что город всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения. Стабилизировать напряжение в столичных сетях не удается уже больше недели.Десятого октября российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221227/trevoga-1841692276.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, евгений енин, денис шмыгаль, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Енин, Денис Шмыгаль, Украина
21:48 27.12.2022 (обновлено: 22:20 27.12.2022)
 
На Украине заявили о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры

МВД Украины: 702 объекта критической инфраструктуры страны повреждено с начала года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры, сообщил в эфире телемарафона "Рада" первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Он уточнил, что в основном речь идет о газопроводах и электроподстанциях.

"В целом на данный момент мы имеем информацию более чем о 35 тысячах поврежденных объектов вследствие российских атак", — добавил Енин.

Кроме того, сегодня замглавы администрации Киева Петр Пантелеев сообщил, что город всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения. Стабилизировать напряжение в столичных сетях не удается уже больше недели.
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Десятого октября российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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