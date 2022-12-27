https://ria.ru/20221227/ukraina-1841780180.html

На Украине заявили о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры

На Украине заявили о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 27.12.2022

На Украине заявили о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры

Российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры, сообщил в эфире телемарафона "Рада" первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T21:48

2022-12-27T21:48

2022-12-27T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

евгений енин

денис шмыгаль

украина

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры, сообщил в эфире телемарафона "Рада" первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он уточнил, что в основном речь идет о газопроводах и электроподстанциях.Кроме того, сегодня замглавы администрации Киева Петр Пантелеев сообщил, что город всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения. Стабилизировать напряжение в столичных сетях не удается уже больше недели.Десятого октября российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуры. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Как заявил в ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, около половины энергосистемы страны выведено из строя. В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить инфраструктуру сейчас невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221227/trevoga-1841692276.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, евгений енин, денис шмыгаль, украина