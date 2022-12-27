17:11 27.12.2022 (обновлено: 19:01 27.12.2022)
Politico: Зеленский нарушил ключевые требования ЕС
Politico: Зеленский проигнорировал требования ЕС, чтобы контролировать Конституционный суд
Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Евросоюзе обратили внимание на опасный процесс во внутриполитической повестке Украины, который может допустить политические вмешательства в назначение судей Конституционного суда страны, сообщает Politico.
Как пояснили журналисты, 13 декабря украинский парламент проголосовал за закон о реформе КС, который вызывает беспокойство у Еврокомиссии.
Согласно новому порядку, отбирать судей простым большинством голосов будет консультативная группа из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов. Решение группы при этом не окончательное, что позволяет кандидатам, не прошедшим оценку, по-прежнему баллотироваться на места в Конституционном суде. Все это, по мнению экспертов, дает офису президента способ манипулировать составом судей и решениями Конституционного суда.
"Венецианская комиссия рекомендовала изменить новый закон и ввести седьмого члена в группу, чтобы дать независимым экспертам право решающего голоса при отборе. Она также рекомендовала принять решения консультативной группы обязательными для исполнения, сделав невозможным для кандидатов с отрицательной оценкой стать судьями Конституционного суда. Однако уже на следующий день Зеленский подписал законопроект", — уточняет издание.
Подобное решение исчерпало терпение европейских кураторов Украины. Ана Писонеро, пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС, заявила, что Комиссия ожидает от украинских властей полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и будет следить за процессом.
"Из-за популярности Зеленского международные партнеры предпочитают не критиковать Украину так жестко, как раньше, так как не хотят как-либо подрывать его авторитет во время активных боевых действий. Но должна быть красная черта", — пояснил изданию председатель правления украинского фонда Dejure Foundation Михаил Жернаков.
Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине, Молдавии, Грузии, а также Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория— с 2010 года, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия— это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.