Рейтинг@Mail.ru
Politico: Зеленский нарушил ключевые требования ЕС - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841717593.html
Politico: Зеленский нарушил ключевые требования ЕС
Politico: Зеленский нарушил ключевые требования ЕС - РИА Новости, 27.12.2022
Politico: Зеленский нарушил ключевые требования ЕС
В Евросоюзе обратили внимание на опасный процесс во внутриполитической повестке Украины, который может допустить политические вмешательства в назначение судей... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T17:11
2022-12-27T19:01
виктор орбан
петер сийярто
украина
венгрия
молдавия
евросоюз
еврокомиссия
венецианская комиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582812413_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_829eb7d90ba2c5735fa44aeeafcd8e4b.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Евросоюзе обратили внимание на опасный процесс во внутриполитической повестке Украины, который может допустить политические вмешательства в назначение судей Конституционного суда страны, сообщает Politico.Как пояснили журналисты, 13 декабря украинский парламент проголосовал за закон о реформе КС, который вызывает беспокойство у Еврокомиссии.Согласно новому порядку, отбирать судей простым большинством голосов будет консультативная группа из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов. Решение группы при этом не окончательное, что позволяет кандидатам, не прошедшим оценку, по-прежнему баллотироваться на места в Конституционном суде. Все это, по мнению экспертов, дает офису президента способ манипулировать составом судей и решениями Конституционного суда.Подобное решение исчерпало терпение европейских кураторов Украины. Ана Писонеро, пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС, заявила, что Комиссия ожидает от украинских властей полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и будет следить за процессом."Из-за популярности Зеленского международные партнеры предпочитают не критиковать Украину так жестко, как раньше, так как не хотят как-либо подрывать его авторитет во время активных боевых действий. Но должна быть красная черта", — пояснил изданию председатель правления украинского фонда Dejure Foundation Михаил Жернаков.Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине, Молдавии, Грузии, а также Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория— с 2010 года, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия— это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841658442.html
https://ria.ru/20221227/ukraina-1841560402.html
https://ria.ru/20221227/evropa-1841444520.html
украина
венгрия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582812413_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f6a6d3c07c0079f7b5196b9400dd4cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор орбан, петер сийярто, украина, венгрия, молдавия, евросоюз, еврокомиссия, венецианская комиссия, в мире
Виктор Орбан, Петер Сийярто, Украина, Венгрия, Молдавия, Евросоюз, Еврокомиссия, Венецианская комиссия, В мире
17:11 27.12.2022 (обновлено: 19:01 27.12.2022)
 
Politico: Зеленский нарушил ключевые требования ЕС

Politico: Зеленский проигнорировал требования ЕС, чтобы контролировать Конституционный суд

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Евросоюзе обратили внимание на опасный процесс во внутриполитической повестке Украины, который может допустить политические вмешательства в назначение судей Конституционного суда страны, сообщает Politico.
Как пояснили журналисты, 13 декабря украинский парламент проголосовал за закон о реформе КС, который вызывает беспокойство у Еврокомиссии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 14:32
"Сошел с ума". Китайцы высмеяли главу МИД Украины за слова о России
Согласно новому порядку, отбирать судей простым большинством голосов будет консультативная группа из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов. Решение группы при этом не окончательное, что позволяет кандидатам, не прошедшим оценку, по-прежнему баллотироваться на места в Конституционном суде. Все это, по мнению экспертов, дает офису президента способ манипулировать составом судей и решениями Конституционного суда.

"Венецианская комиссия рекомендовала изменить новый закон и ввести седьмого члена в группу, чтобы дать независимым экспертам право решающего голоса при отборе. Она также рекомендовала принять решения консультативной группы обязательными для исполнения, сделав невозможным для кандидатов с отрицательной оценкой стать судьями Конституционного суда. Однако уже на следующий день Зеленский подписал законопроект", — уточняет издание.

Подобное решение исчерпало терпение европейских кураторов Украины. Ана Писонеро, пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС, заявила, что Комиссия ожидает от украинских властей полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и будет следить за процессом.
"Из-за популярности Зеленского международные партнеры предпочитают не критиковать Украину так жестко, как раньше, так как не хотят как-либо подрывать его авторитет во время активных боевых действий. Но должна быть красная черта", — пояснил изданию председатель правления украинского фонда Dejure Foundation Михаил Жернаков.
Здание Министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 09:43
Британцы поняли, почему Украина хочет провести "саммит мира"
Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине, Молдавии, Грузии, а также Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория— с 2010 года, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия— это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Протестующие несут украинские флаги, принимая участие в демонстрации возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Вчера, 08:00
"Они не хотят мира". Украина толкает Европу к войне
 
Виктор ОрбанПетер СийяртоУкраинаВенгрияМолдавияЕвросоюзЕврокомиссияВенецианская комиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала