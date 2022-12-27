https://ria.ru/20221227/ukraina-1841717593.html

Politico: Зеленский нарушил ключевые требования ЕС

Politico: Зеленский нарушил ключевые требования ЕС - РИА Новости, 27.12.2022

Politico: Зеленский нарушил ключевые требования ЕС

В Евросоюзе обратили внимание на опасный процесс во внутриполитической повестке Украины, который может допустить политические вмешательства в назначение судей... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T17:11

2022-12-27T17:11

2022-12-27T19:01

виктор орбан

петер сийярто

украина

венгрия

молдавия

евросоюз

еврокомиссия

венецианская комиссия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Евросоюзе обратили внимание на опасный процесс во внутриполитической повестке Украины, который может допустить политические вмешательства в назначение судей Конституционного суда страны, сообщает Politico.Как пояснили журналисты, 13 декабря украинский парламент проголосовал за закон о реформе КС, который вызывает беспокойство у Еврокомиссии.Согласно новому порядку, отбирать судей простым большинством голосов будет консультативная группа из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов. Решение группы при этом не окончательное, что позволяет кандидатам, не прошедшим оценку, по-прежнему баллотироваться на места в Конституционном суде. Все это, по мнению экспертов, дает офису президента способ манипулировать составом судей и решениями Конституционного суда.Подобное решение исчерпало терпение европейских кураторов Украины. Ана Писонеро, пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС, заявила, что Комиссия ожидает от украинских властей полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и будет следить за процессом."Из-за популярности Зеленского международные партнеры предпочитают не критиковать Украину так жестко, как раньше, так как не хотят как-либо подрывать его авторитет во время активных боевых действий. Но должна быть красная черта", — пояснил изданию председатель правления украинского фонда Dejure Foundation Михаил Жернаков.Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине, Молдавии, Грузии, а также Боснии и Герцеговине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "двойными стандартами" непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория— с 2010 года, а Сербия — с 2012-го. Пока последней в ЕС вступила Хорватия— это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841658442.html

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841560402.html

https://ria.ru/20221227/evropa-1841444520.html

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

виктор орбан, петер сийярто, украина, венгрия, молдавия, евросоюз, еврокомиссия, венецианская комиссия, в мире