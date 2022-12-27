14:32 27.12.2022 (обновлено: 14:44 27.12.2022)
"Сошел с ума". Китайцы высмеяли главу МИД Украины за слова о России
Читатели "Гуанча" высмеяли Украину за заявления о трибунале для России
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" жестко раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что Россию допустят до обсуждаемого "мирного саммита" только после международного трибунала.
Комментаторы посчитали, что дипломат сошел с ума, а его предложение – глупая шутка. Они также предложили свой вариант того, кто должен пойти под трибунал.
"Актер хочет превратить Украину во второй Афганистан, прежде чем все смогут начать договариваться о мире. Это цель США. В будущем Украина будет вассальным государством Америки, а ее земли и ресурсы станут принадлежать янки", — написал guan_15873846472384.
"Россия должна пойти под трибунал до начала мирных переговоров? Кулеба совсем с ума сошел? Американцы отсыпали ему слишком много экстази?" — поинтересовался guan_15838176352522.
"Это просто шутка какая-то. Как один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, как Россия может не присутствовать на этом "мирном саммите"? Это вообще нереально!" — отметил Сяо Бай Сяо Бай.
"Это ужасно смешно, стороны борются изо всех сил, о каких переговорах может идти речь? Кстати, а какая у Украины квалификация для повышения условий? Американский папаша?" — спросил Фан Тянь рисует алебардой.
"Международный трибунал действительно нужен. Надо судить военных преступников НАТО и украинских олигархов, в том числе нового олигарха Зеленского", — предложил Ху Чуньлань.
"Финалом Украины станет отбрасывание ее в каменный век: в ближайшие пятьдесят лет она будет крайне бедной и отсталой страной, неоднократно подвергавшейся разорению со стороны Запада", — подытожил Cirqual.
Днем ранее украинские власти предложили провести в феврале "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве уточнили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что Москва никогда не следовала чужим условиям.
Зеленский 21 декабря побывал с визитом в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. По его словам, он не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что урегулирование исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Кроме того, в начале ноября политик после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
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Кроме того, в начале ноября политик после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>