https://ria.ru/20221227/ukraina-1841658442.html

"Сошел с ума". Китайцы высмеяли главу МИД Украины за слова о России

"Сошел с ума". Китайцы высмеяли главу МИД Украины за слова о России - РИА Новости, 27.12.2022

"Сошел с ума". Китайцы высмеяли главу МИД Украины за слова о России

Читатели китайского портала "Гуанча" жестко раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что Россию допустят до обсуждаемого "мирного саммита"... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T14:32

2022-12-27T14:32

2022-12-27T14:44

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" жестко раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, что Россию допустят до обсуждаемого "мирного саммита" только после международного трибунала.Комментаторы посчитали, что дипломат сошел с ума, а его предложение – глупая шутка. Они также предложили свой вариант того, кто должен пойти под трибунал."Актер хочет превратить Украину во второй Афганистан, прежде чем все смогут начать договариваться о мире. Это цель США. В будущем Украина будет вассальным государством Америки, а ее земли и ресурсы станут принадлежать янки", — написал guan_15873846472384."Это просто шутка какая-то. Как один из пяти постоянных членов Совбеза ООН, как Россия может не присутствовать на этом "мирном саммите"? Это вообще нереально!" — отметил Сяо Бай Сяо Бай."Это ужасно смешно, стороны борются изо всех сил, о каких переговорах может идти речь? Кстати, а какая у Украины квалификация для повышения условий? Американский папаша?" — спросил Фан Тянь рисует алебардой."Международный трибунал действительно нужен. Надо судить военных преступников НАТО и украинских олигархов, в том числе нового олигарха Зеленского", — предложил Ху Чуньлань.Днем ранее украинские власти предложили провести в феврале "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве уточнили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после "необходимого международного суда".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что Москва никогда не следовала чужим условиям.Зеленский 21 декабря побывал с визитом в Вашингтоне, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. По его словам, он не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что урегулирование исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.Кроме того, в начале ноября политик после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221227/germaniya-1841613358.html

https://ria.ru/20221227/poroshenko-1841604788.html

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дмитрий кулеба, украина, россия, сша, оон, нато