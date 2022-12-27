12:51 27.12.2022 (обновлено: 12:54 27.12.2022)
Эксперт рассказал, для чего Украине нужен "мирный саммит"
Политолог Мартынов: "мирный саммит" нужен Украине для получения новой финансовой помощи
© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Намерение Украины провести "мирный саммит" является "бизнесом" Владимира Зеленского с целью добиться большей финансовой помощи, заявил РИА Новости Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Раннее глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России.
"Ну как минимум "мирный саммит" - бизнес Зеленского с целью добиться больше денег. Вообще, они сейчас фонтанируют разными заявлениями "благозвучного" и "рождественского" характера", - сказал он.
По мнению эксперта, для восстановления мира "не нужен мирный саммит, тем более под эгидой украинского режима".
"Для этого (восстановления мира - ред.) нужно прекратить военные действия. Другое дело, что кто же ему (Зеленскому - ред.) позволит? Очевидно, его разорвут свои же в тот же момент. Это же кровавый многомиллиардный бизнес, где все так или иначе соучаствуют", - отметил Мартынов.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько считает, что если власти Украины стремятся к миру, то им "стоило бы начать с перемирия на линии боевого соприкосновения, прекращения обстрелов Донецка".
"Во всех остальных случаях любые мирные инициативы - это всего лишь ширма для каких-либо антироссийских действий и способ манипулирования общественным мнением, демонстрация того, что Киев стремится к миру и представляет из себя миролюбивую страну", - резюмировал он.