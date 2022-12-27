https://ria.ru/20221227/ukraina-1841623994.html

Эксперт рассказал, для чего Украине нужен "мирный саммит"

Эксперт рассказал, для чего Украине нужен "мирный саммит" - РИА Новости, 27.12.2022

Эксперт рассказал, для чего Украине нужен "мирный саммит"

Намерение Украины провести "мирный саммит" является "бизнесом" Владимира Зеленского с целью добиться большей финансовой помощи, заявил РИА Новости Директор... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:51

2022-12-27T12:51

2022-12-27T12:54

в мире

владимир зеленский

алексей мартынов (политолог)

дмитрий кулеба

украина

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019019_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_cbab363031cfc4524d429f14ce08f3db.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Намерение Украины провести "мирный саммит" является "бизнесом" Владимира Зеленского с целью добиться большей финансовой помощи, заявил РИА Новости Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Раннее глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. "Ну как минимум "мирный саммит" - бизнес Зеленского с целью добиться больше денег. Вообще, они сейчас фонтанируют разными заявлениями "благозвучного" и "рождественского" характера", - сказал он. По мнению эксперта, для восстановления мира "не нужен мирный саммит, тем более под эгидой украинского режима". "Для этого (восстановления мира - ред.) нужно прекратить военные действия. Другое дело, что кто же ему (Зеленскому - ред.) позволит? Очевидно, его разорвут свои же в тот же момент. Это же кровавый многомиллиардный бизнес, где все так или иначе соучаствуют", - отметил Мартынов. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько считает, что если власти Украины стремятся к миру, то им "стоило бы начать с перемирия на линии боевого соприкосновения, прекращения обстрелов Донецка". "Во всех остальных случаях любые мирные инициативы - это всего лишь ширма для каких-либо антироссийских действий и способ манипулирования общественным мнением, демонстрация того, что Киев стремится к миру и представляет из себя миролюбивую страну", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221227/posol-1841578639.html

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841560402.html

https://ria.ru/20221226/nuland-1841228447.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, алексей мартынов (политолог), дмитрий кулеба, украина, оон