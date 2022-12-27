https://ria.ru/20221227/ukraina-1841603275.html

Глава МИД Италии усомнился в готовности России к переговорам по Украине

Глава МИД Италии усомнился в готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 27.12.2022

Глава МИД Италии усомнился в готовности России к переговорам по Украине

Заявления президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине не соответствуют фактам, утверждает глава... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:01

2022-12-27T12:01

2022-12-27T12:01

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РИМ, 27 дек – РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина о готовности Москвы начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине не соответствуют фактам, утверждает глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. По словам Таяни, подтверждением реальной готовности российского руководства к диалогу могло бы стать решение относительно Запорожской АЭС. "До настоящего момента мы его не видели", - указал он. Вице-премьер подтвердил, что Италия продолжит отправлять оружие на Украину. "Несколько дней назад парламент высказался в этом смысле, а правительство имеет очень ясную позицию", - отметил Таяни. На прошлой неделе Таяни заявил, что Запад постоянно делает России предложения о переговорах по Украине, а Италия в этой связи обращалась за посредничеством к Турции, Ватикану и Китаю. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. Путин заявлял на прошлой неделе на пресс-подходе, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, это Киев сам себе запретил вести диалог, что выглядит несколько необычно и даже странно. В интервью La Stampa Таяни также призвал к снижению напряженности на границах между Сербией и Косово. "Италия уже играет важную роль, присутствие наших военных является инструментом внешней политики, и неслучайно итальянский генерал возглавляет миссию НАТО KFOR", - сказал он. Вице-премьер отметил, что в январе в итальянском Триесте пройдет конференция по Балканам, за которой последует "мероприятие в Риме с министрами иностранных дел этого региона". В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в декабре задержала на севере нескольких полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы 10 декабря из-за этого возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края. Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в высшую степень боевой готовности. Портал сербского издания "Вечерне новости" также сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово перевели силы в состояние полной боевой готовности.

https://ria.ru/20221227/ukraina-1841560402.html

https://ria.ru/20221226/peregovory-1841529785.html

https://ria.ru/20221224/konflikt-1841052888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, антонио таяни, россия, италия, мид италии, украина